Ночью Белгород попал под обстрел ВСУ: что известно о последствиях

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В районе 01:30 Белгород подвергся обстрелу. Жители города слышали множество взрывов, а после увидели в небе следы, характерные для работы системы противовоздушной обороны.
Позже стало известно, что над городом удалось сбить несколько воздушных целей и один беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших нет, но в частном секторе есть разрушения.
Осколки от сбитых предметов при падении повредили крыши четырёх частных домов. Специальные службы займутся ликвидацией последствий.