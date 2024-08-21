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Published Сегодня, 09:22

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Обломки, найденные после ночного обстрела Белгорода

Ночью Белгород попал под обстрел ВСУ: что известно о последствиях

21 августа 2024, 09:22
Фото: «Белгород № 1»
Обломки, найденные после ночного обстрела Белгорода

Гладков сообщил о последствиях ночной атаки ВСУ на Белгород

Неспокойная ночь выдалась для белгородцев. Город впервые за несколько дней попал под массированный обстрел. Большинство целей были сбиты силами ПВО, но последствия обнаружили утром в частном секторе.

В районе 01:30 Белгород подвергся обстрелу. Жители города слышали множество взрывов, а после увидели в небе следы, характерные для работы системы противовоздушной обороны.

Позже стало известно, что над городом удалось сбить несколько воздушных целей и один беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших нет, но в частном секторе есть разрушения.

Осколки от сбитых предметов при падении повредили крыши четырёх частных домов. Специальные службы займутся ликвидацией последствий.

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