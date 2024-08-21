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Published Сегодня, 11:35

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Сообщается о корректировках работы поездов на железной дороге в Белгородской области

Пригородные поезда пришлось остановить на белгородской ж/д из-за работы силовиков

21 августа 2024, 11:35
Фото: 1MI
Сообщается о корректировках работы поездов на железной дороге в Белгородской области

Движение поездов между Алексеевкой и Валуйками временно приостановили

Два пригородных поезда между Алексеевкой и Валуйками отменили, пишет ТАСС. В пресс-службе ЮВЖД объяснили это «работой сотрудников правоохранительных органов». Ранее Telegram-канал Baza писал, что на участке ж/д дороги нашли несколько свёртков с взрывчаткой.

С 20 августа в Белгородской области остановили движение поездов на участке между Алексеевкой и Валуйками. Как пояснили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги, это связано с работой правоохранительных органов на перегоне Палатовка — Бирюч.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на участке этого перегона были найдены три взрывных устройства. Территорию оцепили, на месте уже побывали взрывотехники.

Отменили два пригородных поезда: № 6401 сообщением Алексеевка — Валуйки и № 6404 сообщением Валуйки — Алексеевка, которые отправлялись в 05:36 и 09:34 по московскому времени соответственно.

В пресс-службе отметили, что движение пассажирских поездов дальнего следования на перегоне сохраняется, транспорт ходит по расписанию.

Baza: несколько взрывных устройств нашли на ж/д путях в Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Происшествия#Алексеевка#Валуйки#Пригородные поезда#Белгород#Взрывные устройства#Пассажирские поезда
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