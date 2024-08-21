Пригородные поезда пришлось остановить на белгородской ж/д из-за работы силовиков

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
С 20 августа в Белгородской области остановили движение поездов на участке между Алексеевкой и Валуйками. Как пояснили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги, это связано с работой правоохранительных органов на перегоне Палатовка — Бирюч.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на участке этого перегона были найдены три взрывных устройства. Территорию оцепили, на месте уже побывали взрывотехники.
Отменили два пригородных поезда: № 6401 сообщением Алексеевка — Валуйки и № 6404 сообщением Валуйки — Алексеевка, которые отправлялись в 05:36 и 09:34 по московскому времени соответственно.
В пресс-службе отметили, что движение пассажирских поездов дальнего следования на перегоне сохраняется, транспорт ходит по расписанию.