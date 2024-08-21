В парке Белгорода установят полюбившееся в советские годы развлечение. О чём речь?

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В Центральный парк имени В. И. Ленина в Белгороде решили вернуть летний кинотеатр, который ещё в советские годы полюбился местным жителям. Конструкцию разместят в зелёной зоне рядом с фонтаном «Кувшинка». Там уже подготовили площадку и установили основные конструкции — это примерно около 20% от готовности.
Всего площадь летнего круглого кинотеатра составит 330 квадратных метров. Над амфитеатром обустроят теневые навесы.
Вечерами в кинотеатре планируют показывать художественные фильмы, трансляции спортивных соревнований и турниров по киберспорту. Белгородцы смогут смотреть здесь записи спектаклей и концертов известных российских театров и филармоний, а также слушать открытые лекции.