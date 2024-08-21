В парке Белгорода установят полюбившееся в советские годы развлечение. О чём речь?

В Центральный парк имени В. И. Ленина в Белгороде решили вернуть летний кинотеатр, который ещё в советские годы полюбился местным жителям. Конструкцию разместят в зелёной зоне рядом с фонтаном «Кувшинка». Там уже подготовили площадку и установили основные конструкции — это примерно около 20% от готовности.