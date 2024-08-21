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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Вид летнего кинотеатра, который планируется установить в Белгороде

В парке Белгорода установят полюбившееся в советские годы развлечение. О чём речь?

21 августа 2024, 10:42
Фото: страница Валентина Демидова
Вид летнего кинотеатра, который планируется установить в Белгороде

В Центральном парке Белгорода установят круглый летний кинотеатр

В Центральном парке Белгорода продолжается реконструкция. В её рамках рабочие приступили к установке летнего кинотеатра, который появится рядом с фонтаном «Кувшинка». Подробнее о новом развлечении для белгородцев рассказал мэр Валентин Демидов.

В Центральный парк имени В. И. Ленина в Белгороде решили вернуть летний кинотеатр, который ещё в советские годы полюбился местным жителям. Конструкцию разместят в зелёной зоне рядом с фонтаном «Кувшинка». Там уже подготовили площадку и установили основные конструкции — это примерно около 20% от готовности.

Всего площадь летнего круглого кинотеатра составит 330 квадратных метров. Над амфитеатром обустроят теневые навесы.

Вечерами в кинотеатре планируют показывать художественные фильмы, трансляции спортивных соревнований и турниров по киберспорту. Белгородцы смогут смотреть здесь записи спектаклей и концертов известных российских театров и филармоний, а также слушать открытые лекции.

Начало работ по размещению в Белгороде летнего кинотеатраНачало работ по размещению в Белгороде летнего кинотеатра
Начало работ по размещению в Белгороде летнего кинотеатраНачало работ по размещению в Белгороде летнего кинотеатра
Начало работ по размещению в Белгороде летнего кинотеатраНачало работ по размещению в Белгороде летнего кинотеатра
Начало работ по размещению в Белгороде летнего кинотеатра
Фото: страница Валентина Демидова
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