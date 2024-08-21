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Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

На улице под Белгородом заметили отсутствие дублирующих дорожных знаков

Возможности для гонщиков. Под Белгородом игнорируют ГОСТы при установке знаков?

21 августа 2024, 11:08
Фото: 1MI

На улице под Белгородом заметили отсутствие дублирующих дорожных знаков

В Строителе не устанавливают дублирующие знаки ограничения скорости. Это может послужить причиной для оспаривания штрафа, которые выписывают нарушителям, считает местный житель.
Сюжет
Штраф

Читатель Бел.Ру рассказал, что в Строителе Яковлевского округа на одной улице есть множество нарушений ГОСТов. От отсутствующих знаков до деревьев, которые ограничивают зону видимости для водителей.

На улице 5 Августа нет дублирующих дорожных знаков:

  • перед домом №16;
  • перед улицей Победы;
  • после перекрестка улиц 5 Августа — Победа;
  • напротив дома 10а;
  • перекрёсток улиц Дорожной — Строительной.

В соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»: «Знак 3.24 следует дублировать в соответствии на дорогах с двумя и более полосами движения». В данном случае эти знаки должны дублироваться.

Читатель считает, что «гонщики» могут оспаривать штрафы на основании нарушения требований ГОСТ по установке знаков ограничения скорости.

Фото: bel.ru
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#Алёна Мальцева#Город#Белгородская область#Штраф#Дороги#Строитель#Дорожные знаки#Белгород
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