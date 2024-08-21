Возможности для гонщиков. Под Белгородом игнорируют ГОСТы при установке знаков?

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Читатель Бел.Ру рассказал, что в Строителе Яковлевского округа на одной улице есть множество нарушений ГОСТов. От отсутствующих знаков до деревьев, которые ограничивают зону видимости для водителей.
На улице 5 Августа нет дублирующих дорожных знаков:
В соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»: «Знак 3.24 следует дублировать в соответствии на дорогах с двумя и более полосами движения». В данном случае эти знаки должны дублироваться.
Читатель считает, что «гонщики» могут оспаривать штрафы на основании нарушения требований ГОСТ по установке знаков ограничения скорости.