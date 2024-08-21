Загадочная дымка в Белгороде: опасна ли для людей и почему появилась?

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Особенно сильно пыль ощущалась в районе автовокзала. Как рассказал журналистам Бел.Ру директор Инжинирингового центра НИУ «БелГУ» Иван Никулин, предположительной причиной возникновения дымки могли стать бытовые пожары или возгорание сухой травы в полях.
В этой зоне отсутствуют какие-либо промышленные загрязнители, за исключением промпарка «Северный». Подобное явление в городе эпизодическое. При этом по вечерам из-за дневных изменений температуры поллютанты [любое химическое вещество или соединение, которое находится в объекте окружающей среды в количествах, превышающих фоновые значения и вызывающие тем самым химическое загрязнение — прим. ред.] приближаются к поверхности Земли, что усиливает подобные явления.
Иван Никулин
Что касается вреда для людей, концентрация вредных веществ в подобных местах повышена. Но всё зависит от длительности воздействия. Если таким воздухом дышать в течение двух-трёх месяцев, то вероятность заболеваемости от канцерогенных веществ повысится. И чем дольше будет воздействие, тем выше вероятность негативного влияния.