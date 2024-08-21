Загадочная дымка в Белгороде: опасна ли для людей и почему появилась?

Что касается вреда для людей, концентрация вредных веществ в подобных местах повышена. Но всё зависит от длительности воздействия. Если таким воздухом дышать в течение двух-трёх месяцев, то вероятность заболеваемости от канцерогенных веществ повысится. И чем дольше будет воздействие, тем выше вероятность негативного влияния.