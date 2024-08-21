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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Дымка в Белгороде, которую заметили 20 августа

Загадочная дымка в Белгороде: опасна ли для людей и почему появилась?

21 августа 2024, 12:05
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Дымка в Белгороде, которую заметили 20 августа

Эксперт рассказал о предположительных причинах возникновения дымки в Белгороде

Утром 20 августа жители областного центра заметили дымку. Некоторые горожане рассказали, что с ней стало тяжелее дышать. Журналисты Бел.Ру пообщались с экспертом и выяснили предположительные причины её появления.

Особенно сильно пыль ощущалась в районе автовокзала. Как рассказал журналистам Бел.Ру директор Инжинирингового центра НИУ «БелГУ» Иван Никулин, предположительной причиной возникновения дымки могли стать бытовые пожары или возгорание сухой травы в полях.

В этой зоне отсутствуют какие-либо промышленные загрязнители, за исключением промпарка «Северный». Подобное явление в городе эпизодическое. При этом по вечерам из-за дневных изменений температуры поллютанты [любое химическое вещество или соединение, которое находится в объекте окружающей среды в количествах, превышающих фоновые значения и вызывающие тем самым химическое загрязнение — прим. ред.] приближаются к поверхности Земли, что усиливает подобные явления.
Иван Никулин

Что касается вреда для людей, концентрация вредных веществ в подобных местах повышена. Но всё зависит от длительности воздействия. Если таким воздухом дышать в течение двух-трёх месяцев, то вероятность заболеваемости от канцерогенных веществ повысится. И чем дольше будет воздействие, тем выше вероятность негативного влияния.

Белгород окутала загадочная дымка, мешающая дышать
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