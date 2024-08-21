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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

В ещё одном приграничном районе собираются провести эвакуацию?

Готовят к эвакуации? Белгородцы из приграничья просят разъяснить ситуацию

21 августа 2024, 07:09
Фото: 1MI
В ещё одном приграничном районе собираются провести эвакуацию?

Жителей села в Белгородской области взволновали слухи об эвакуации

Глава Волоконовского района объяснил, что администрация в настоящий момент собирает всю необходимую информацию о жителях муниципалитета. Для чего это нужно и стоит ли белгородцам переживать, Бикетов ответил в соцсетях.

Один из белгородцев поинтересовался в социальных сетях, готовятся ли власти к проведению эвакуации жителей села Грушевка Волоконовского района.

Вопрос заметил глава муниципалитета Сергей Бикетов. Он напомнил, что район является приграничным, из-за чего администрация приняла решение собрать всю необходимую информацию о каждом жителе. Тем не менее речи об эвакуации населения пока не идёт.

«В настоящее время необходимости во временном перемещении жителей села Грушевка нет. Если такая необходимость появится, жители села в обязательном порядке будут оперативно оповещены», — успокоил белгородца чиновник.

Отметим, что 12 августа эвакуировать пришлось население Краснояружского района. Чтобы не повторить допущенных при отселении жителей ошибок, власти решили по всей Белгородской области провести учения по отработке действий. А сегодня, 21 августа, такая тренировка состоится в трёх местах Харьковской горы Белгорода.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Эвакуация#Эвакуация жителей#Волоконовский район#Белгород#Сергей бикетов#Приграничье
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