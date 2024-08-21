Готовят к эвакуации? Белгородцы из приграничья просят разъяснить ситуацию

Жителей села в Белгородской области взволновали слухи об эвакуации

Глава Волоконовского района объяснил, что администрация в настоящий момент собирает всю необходимую информацию о жителях муниципалитета. Для чего это нужно и стоит ли белгородцам переживать, Бикетов ответил в соцсетях.