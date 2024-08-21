Готовят к эвакуации? Белгородцы из приграничья просят разъяснить ситуацию

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Один из белгородцев поинтересовался в социальных сетях, готовятся ли власти к проведению эвакуации жителей села Грушевка Волоконовского района.
Вопрос заметил глава муниципалитета Сергей Бикетов. Он напомнил, что район является приграничным, из-за чего администрация приняла решение собрать всю необходимую информацию о каждом жителе. Тем не менее речи об эвакуации населения пока не идёт.
«В настоящее время необходимости во временном перемещении жителей села Грушевка нет. Если такая необходимость появится, жители села в обязательном порядке будут оперативно оповещены», — успокоил белгородца чиновник.
Отметим, что 12 августа эвакуировать пришлось население Краснояружского района. Чтобы не повторить допущенных при отселении жителей ошибок, власти решили по всей Белгородской области провести учения по отработке действий. А сегодня, 21 августа, такая тренировка состоится в трёх местах Харьковской горы Белгорода.