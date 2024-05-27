«Живите на работе!» Гладков решил устроить главам ликбез в приграничном Шебекино

Главам Белгорода, Грайворона и Белгородского района проведут учения в Шебекино

Провести учения по восстановлению жилья поручил после разноса во время оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков. По его мнению, с работой справляются на должном уровне далеко не все чиновники.

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