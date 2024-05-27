«Живите на работе!» Гладков решил устроить главам ликбез в приграничном Шебекино

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Вячеслав Гладков остался недоволен тем, что его подчинённые в Грайворонском горокруге не выполнили план по восстановлению домов в четыре раза.
«Я предлагал Геннадию Ивановичу Бондареву усилить восстановление дополнительными бригадами из Белгорода и Белгородского района. Мне он сказал: „Не надо, я справлюсь сам“. Провели работы по восстановлению 124 домов. Да, те обязательства, которые он брал, по этим домам выполнили. Но на сегодняшний день мы видим, что план не выполняется в четыре раза».
Гладков отметил, что главам Белгорода и Белгородского района Валентину Демидову и Анне Куташовой он говорил то же самое. По мнению губернатора, со своими задачами те не справляются.
«Людей обманываем. Люди надеются въехать. Вы плохо работаете с людьми. Вы не контролируете работу строительных организаций. Деньги я вам проавансировал всем. Вы эти обязательства не выполняете. И не на один-два дома, а в разы! Всё остальное меня не интересует. Перестаньте обманывать людей: взяли обязательства — живите на работе!»
Выход из положения Гладков нашёл необычный — учения в Шебекинском горокруге. Помочь с этим губернатор попросил главу Владимира Жданова.
«Берёте Демидова, Куташову и Бондареву. Выезжаете и проводите обучение на территории Шебекинского горокруга. Приезжаю к Жданову через три-четыре часа после обстрела, у него везде стоят баннеры. Куда обратиться телефоны — на каждом подъезде. Говорили это пятьсот раз. Приехал вчера в Белгород через 14 часов после обстрела — ни одного человека нет. Какие баннеры? У Жданова по сравнению с Белгородом в пятьсот раз меньше возможностей. И обстановка в тысячу раз хуже. Почему один глава делает, а другие — нет?»
Провести учения губернатор поручил сегодня и в ближайшее время.