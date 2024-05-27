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Published Сегодня, 07:58

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Главам Белгорода, Грайворона и Белгородского района проведут учения в Шебекино

«Живите на работе!» Гладков решил устроить главам ликбез в приграничном Шебекино

27 мая 2024, 07:58
Фото: Bel.ru

Главам Белгорода, Грайворона и Белгородского района проведут учения в Шебекино

Провести учения по восстановлению жилья поручил после разноса во время оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков. По его мнению, с работой справляются на должном уровне далеко не все чиновники.
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Деньги

Вячеслав Гладков остался недоволен тем, что его подчинённые в Грайворонском горокруге не выполнили план по восстановлению домов в четыре раза.

«Я предлагал Геннадию Ивановичу Бондареву усилить восстановление дополнительными бригадами из Белгорода и Белгородского района. Мне он сказал: „Не надо, я справлюсь сам“. Провели работы по восстановлению 124 домов. Да, те обязательства, которые он брал, по этим домам выполнили. Но на сегодняшний день мы видим, что план не выполняется в четыре раза».

Гладков отметил, что главам Белгорода и Белгородского района Валентину Демидову и Анне Куташовой он говорил то же самое. По мнению губернатора, со своими задачами те не справляются.

«Людей обманываем. Люди надеются въехать. Вы плохо работаете с людьми. Вы не контролируете работу строительных организаций. Деньги я вам проавансировал всем. Вы эти обязательства не выполняете. И не на один-два дома, а в разы! Всё остальное меня не интересует. Перестаньте обманывать людей: взяли обязательства — живите на работе!»

Выход из положения Гладков нашёл необычный — учения в Шебекинском горокруге. Помочь с этим губернатор попросил главу Владимира Жданова.

«Берёте Демидова, Куташову и Бондареву. Выезжаете и проводите обучение на территории Шебекинского горокруга. Приезжаю к Жданову через три-четыре часа после обстрела, у него везде стоят баннеры. Куда обратиться телефоны — на каждом подъезде. Говорили это пятьсот раз. Приехал вчера в Белгород через 14 часов после обстрела — ни одного человека нет. Какие баннеры? У Жданова по сравнению с Белгородом в пятьсот раз меньше возможностей. И обстановка в тысячу раз хуже. Почему один глава делает, а другие — нет?»

Провести учения губернатор поручил сегодня и в ближайшее время.

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