На Харгоре Белгорода соберутся бойцы самообороны и автобусы. Планируется эвакуация?

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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21 августа в Белгороде состоятся очередные учения. На этот раз в ходе тренировки задействуют автобусы в трёх локациях Харьковской горы. На транспорте разместят таблички «учения».
Мирным жителям принимать участие в тренировках не нужно: алгоритмы действий при ЧС отработают только спасатели, участники самообороны и специалисты управ.
Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что провести повторные учения решили по всем 22 муниципалитетам региона. К этому пришли после случившихся в Краснояружском районе событий, из-за которых пришлось отселить жителей.
«Сделали работу над ошибками, внесли корректировку в наши планы и в конце месяца проведём масштабные учения по всем 22 муниципалитетам. Цель, как и всегда, — отработка взаимодействий органов власти всех уровней, а также силовых структур для того, чтобы помочь людям, которые оказались в зоне обстрелов, в зоне эвакуации. То есть тем, кому в первую очередь требуется помощь, чтобы спасти их жизни», — объяснил причину учений глава региона.