На Харгоре Белгорода соберутся бойцы самообороны и автобусы. Планируется эвакуация?

На Харгоре Белгорода проведут учения

Учения состоятся 21 августа в трёх местах Харьковской горы Белгорода. Точное время тренировок не сообщается, однако в них примут участие сотрудники ГОЧС, управ, а также члены самообороны. Подробности сообщили в администрации города и правительстве региона.