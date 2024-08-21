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Учения вновь проведут в Белгороде

На Харгоре Белгорода соберутся бойцы самообороны и автобусы. Планируется эвакуация?

21 августа 2024, 06:31
Фото: мэрия Белгорода
Учения вновь проведут в Белгороде

На Харгоре Белгорода проведут учения

Учения состоятся 21 августа в трёх местах Харьковской горы Белгорода. Точное время тренировок не сообщается, однако в них примут участие сотрудники ГОЧС, управ, а также члены самообороны. Подробности сообщили в администрации города и правительстве региона.

21 августа в Белгороде состоятся очередные учения. На этот раз в ходе тренировки задействуют автобусы в трёх локациях Харьковской горы. На транспорте разместят таблички «учения».

Мирным жителям принимать участие в тренировках не нужно: алгоритмы действий при ЧС отработают только спасатели, участники самообороны и специалисты управ.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что провести повторные учения решили по всем 22 муниципалитетам региона. К этому пришли после случившихся в Краснояружском районе событий, из-за которых пришлось отселить жителей.

«Сделали работу над ошибками, внесли корректировку в наши планы и в конце месяца проведём масштабные учения по всем 22 муниципалитетам. Цель, как и всегда, — отработка взаимодействий органов власти всех уровней, а также силовых структур для того, чтобы помочь людям, которые оказались в зоне обстрелов, в зоне эвакуации. То есть тем, кому в первую очередь требуется помощь, чтобы спасти их жизни», — объяснил причину учений глава региона.
Опыт эвакуации Краснояружского района применят при учениях по гражданской обороне
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Учения#Новости Белгорода#Белгород#Харгора
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