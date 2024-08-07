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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Средняя Общеобразовательная школа № 1 Строителя

Стало известно, почему у школы под Белгородом заметили вооружённых силовиков

7 августа 2024, 13:48
Фото: «Яндекс.Карты»
Средняя Общеобразовательная школа № 1 Строителя

В школе под Белгородом прошли антитеррористические учения

Недавно жителей Яковлевского городского округа встревожило появление вооружённых спецподразделений возле школы № 1. Как выяснилось, это были плановые учения по обеспечению антитеррористической безопасности. В них участвовали силовики и сотрудники Росгвардии.

Сегодня около 15:00 жители Яковлевского городского округа увидели на территории школы № 1 в Строителе вооружённые спецподразделения.

Позже власти опубликовали официальное заявление, чтобы успокоить людей, в котором пояснили, что на территории учебного заведения проходили учения по антитеррористической безопасности. В них участвовали сотрудники ОМВД, Росгвардии и администрации.

Недавно сотрудники силовых ведомств и представители администрации приступили к приёмке школ перед началом нового учебного года. Они оценивают состояние учебных заведений и проверяют, насколько они готовы обеспечить безопасность учеников в случае чрезвычайной ситуации.

Силовики и чиновники в Белгороде проверяют состояние школ перед новым учебным годом
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Росгвардия#Строитель#Силовики#Белгород#Яковлевский городской округ#Антитеррористическая безопасность
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