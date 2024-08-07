Стало известно, почему у школы под Белгородом заметили вооружённых силовиков

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Сегодня около 15:00 жители Яковлевского городского округа увидели на территории школы № 1 в Строителе вооружённые спецподразделения.
Позже власти опубликовали официальное заявление, чтобы успокоить людей, в котором пояснили, что на территории учебного заведения проходили учения по антитеррористической безопасности. В них участвовали сотрудники ОМВД, Росгвардии и администрации.
Недавно сотрудники силовых ведомств и представители администрации приступили к приёмке школ перед началом нового учебного года. Они оценивают состояние учебных заведений и проверяют, насколько они готовы обеспечить безопасность учеников в случае чрезвычайной ситуации.