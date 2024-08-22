Гладков: ущерб от атак ВСУ для белгородских аграриев составил 3 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Ущерб, нанесённый сельскохозяйственным предприятиям Белгородской области в результате атак Вооружённых сил Украины, составил около 3 млрд рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время доклада президенту Владимиру Путину.
Точную сумму убытков озвучат в конце октября. Ранее сообщалось, что власти надеются выплатить аграриям компенсации или в конце 2023 года, или уже в начале 2024.
Также Гладков отметил, что примерно в 1 миллиард рублей был оценён ущерб, нанесённый сфере предпринимательства. Глава региона обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о поддержке малого и среднего бизнеса. Он попросил выделить на эти цели 300 млн рублей.