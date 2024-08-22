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Гладков: ущерб от атак ВСУ для белгородских аграриев составил 3 млрд рублей

Гладков: ущерб от атак ВСУ для белгородских аграриев составил 3 млрд рублей

22 августа 2024, 11:51
Фото: 1MI
Из-за атак Украины на приграничье Белгородской области аграрии понесли ущерб в сумме 3 миллиарда рублей, сообщил Вячеслав Гладков на совещании с президентом РФ. Около миллиарда рублей убытков понёс белгородский бизнес. Глава региона запросил поддержку для малого и среднего бизнеса.

Ущерб, нанесённый сельскохозяйственным предприятиям Белгородской области в результате атак Вооружённых сил Украины, составил около 3 млрд рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время доклада президенту Владимиру Путину.

Точную сумму убытков озвучат в конце октября. Ранее сообщалось, что власти надеются выплатить аграриям компенсации или в конце 2023 года, или уже в начале 2024.

Также Гладков отметил, что примерно в 1 миллиард рублей был оценён ущерб, нанесённый сфере предпринимательства. Глава региона обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о поддержке малого и среднего бизнеса. Он попросил выделить на эти цели 300 млн рублей.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Владимир Путин#Аграрии#Малый бизнес#Новости Белгорода#Сельское хозяйство#Средний бизнес#Белгород#Вячеслав Гладков#Убытки
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