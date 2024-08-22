Гладков: ущерб от атак ВСУ для белгородских аграриев составил 3 млрд рублей

Также Гладков отметил, что примерно в 1 миллиард рублей был оценён ущерб, нанесённый сфере предпринимательства. Глава региона обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о поддержке малого и среднего бизнеса. Он попросил выделить на эти цели 300 млн рублей.