Гладков рассказал, что один из белгородцев создаст в регионе страусиную ферму

В числе победителей оказался и предприниматель из Алексеевского городского округа. Максим Цивенко защитил свой проект по созданию страусиной фермы Африканского страуса, поэтому сможет создать на территории хутора Неменущий страусиную ферму на 50 голов. Это позволит ему добыть в 2028 году более двух тонн страусиного мяса и около 200 яиц.