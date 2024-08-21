Гладков рассказал, что один из белгородцев создаст в регионе страусиную ферму

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В числе победителей оказался и предприниматель из Алексеевского городского округа. Максим Цивенко защитил свой проект по созданию страусиной фермы Африканского страуса, поэтому сможет создать на территории хутора Неменущий страусиную ферму на 50 голов. Это позволит ему добыть в 2028 году более двух тонн страусиного мяса и около 200 яиц.
Проект уникален для региона и ориентирован на ценителей здорового образа жизни, так как такое мясо богато белком и считается наиболее диетическим, чем мясо индейки. Кроме того, страусиный жир можно использовать в косметологических целях.
Общий бюджет проекта составляет 5,5 млн рублей, из них 5 млн — грантовые средства. К 2025 году планируется создать около 50 рабочих мест в сельской местности.
Третий тур грантового конкурса «Агростартап» начнётся уже в конце августа. Сумма поддержки составит 67,9 млн рублей.
«Много проектов. Уверен, что все они будут успешными: и овощеводство, и пчеловодство, и даже создание страусиной фермы», — сообщил в утреннем обращении в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.