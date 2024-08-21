Восстановить не вышло: старооскольцам, помимо холодной, отключили ещё и горячую воду

Старооскольцам, которые сутки без холодной воды, отключили ещё и горячую

Некоторые жители Старого Оскола уже сутки сидят без холодной воды, однако теперь им отключили и горячую. О проблеме в своих сетях рассказал мэр города Чесноков. Он же объяснил, как в таком случае будут работать детские сады, больницы и ПВР.