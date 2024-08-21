Восстановить не вышло: старооскольцам, помимо холодной, отключили ещё и горячую воду

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Вчерашним вечером большая часть жителей Старого Оскола осталась без воды: отключение коснулось жителей Юго-Западной и Центральной частей города и районов: Хмелёва, Стройучастка, железнодорожного вокзала, слободы Пушкарская, а также улиц Прядченко и Мира.
Причиной отключения стал порыв, из-за чего резервуары, питающие эти жилые районы, опустели. Восстановить водоснабжение планировалось в шесть утра 21 августа, однако что-то пошло не так. Глава округа Андрей Чесноков сообщил в своих соцсетях, что специалисты вынуждены, помимо холодной воды, также приостановить и горячую.
«Службы делают всё, чтобы ликвидация последствий прошла максимально быстро. Приступили к демонтажу затвора, далее специалисты установят новый и при отсутствии иных повреждений начнут заполнение резервуаров и восстановление подачи водоснабжения», — заверил глава муниципалитета.
По его же информации, в попавших под отключение больницах и ПВР сформировали запас питьевой и технической воды, а в детских садах с завтрашнего дня организуют работу только дежурных групп.