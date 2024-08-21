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Старооскольцам, которые сутки без холодной воды, отключили ещё и горячую

Восстановить не вышло: старооскольцам, помимо холодной, отключили ещё и горячую воду

21 августа 2024, 16:42
Фото: Изображение Midjourney

Старооскольцам, которые сутки без холодной воды, отключили ещё и горячую

Некоторые жители Старого Оскола уже сутки сидят без холодной воды, однако теперь им отключили и горячую. О проблеме в своих сетях рассказал мэр города Чесноков. Он же объяснил, как в таком случае будут работать детские сады, больницы и ПВР.

Вчерашним вечером большая часть жителей Старого Оскола осталась без воды: отключение коснулось жителей Юго-Западной и Центральной частей города и районов: Хмелёва, Стройучастка, железнодорожного вокзала, слободы Пушкарская, а также улиц Прядченко и Мира.

Причиной отключения стал порыв, из-за чего резервуары, питающие эти жилые районы, опустели. Восстановить водоснабжение планировалось в шесть утра 21 августа, однако что-то пошло не так. Глава округа Андрей Чесноков сообщил в своих соцсетях, что специалисты вынуждены, помимо холодной воды, также приостановить и горячую.

«Службы делают всё, чтобы ликвидация последствий прошла максимально быстро. Приступили к демонтажу затвора, далее специалисты установят новый и при отсутствии иных повреждений начнут заполнение резервуаров и восстановление подачи водоснабжения», — заверил глава муниципалитета.

По его же информации, в попавших под отключение больницах и ПВР сформировали запас питьевой и технической воды, а в детских садах с завтрашнего дня организуют работу только дежурных групп.

Что на очереди? После невывоза мусора старооскольцы остались без воды
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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Отключение воды#Андрей чесноков
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