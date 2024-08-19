«Сбоку битой вырубили»: в Белгородской области избили тренера по боксу?

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В Волоконовском районе Белгородской области избили курского тренера по боксу Эдуарда Солошенко, сообщает Mash. Утверждается, что воспитанники пожаловались наставнику на некоторых местных жителей. В итоге тренер решил в одиночку выйти на разговор, пишет источник.
«Ребята шли домой, когда до них докопались пьяные люди и сказали, что это такой плохой человек. Они добавили, чтобы ребята ему ничего не говорили, иначе им бошки отобьют. Они пришли, естественно, мне это рассказали. Я не удержался и поехал туда, это было ночью», — вспоминает Солошенко.
Когда наставник приехал на место, то увидел старый, заброшенный дом, в котором алкогольные напитки выпивали около восьми человек. Он пытался с ними поговорить и уехать, но результата это не дало: они схватили Солошенко и сильно его избили.
«Они вышли покурить во двор и сделали вид, будто не слышат меня. Тогда я сел в машину, чтобы уехать, но подъехала одна Mazda. Оттуда вышли ребята и начали со мной биться. Один на один никто мне ничего сделать не мог, поэтому схватили меня за руки и ноги. Дальше уже воспитанник рассказал, что они меня сбоку битой вырубили. Били коленями, ногами. Толпой — человек девять или десять», — рассказал о случившемся тренер по боксу.
Утверждается, что полиция уже начала проверку. Официального комментария по ситуации от МВД не было.
По информации источника, тренер переехал в Белгородскую область из курского Курчатова.