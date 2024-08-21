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В региональные списки попали школы Белгорода, Старого Оскола и Дубового

Садись, пять! Топ белгородских школ по масштабу и конкурентоспособности выпускников

21 августа 2024, 13:51
Фото: 1MI
В региональные списки попали школы Белгорода, Старого Оскола и Дубового

Агентство RAEX назвало лучшие школы Белгородской области

У учащихся каких белгородских школ самые высокие шансы поступить в лучшие вузы России? Рейтинговое агентство RAEX составило два списка образовательных учреждений Белгородской области по качеству образования и конкурентоспособности выпускников.
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Агентство RAEX представило рейтинги лучших школ Белгородской области на 2024 год. В основе лежат данные о поступлении выпускников в ведущие университеты страны.

В рейтинге по масштабу первое место занимает Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат. За ним следуют «Центр образования № 1» имени Героя Российской Федерации Антона Копейкина и лицей № 32, занявшие второе и третье места соответственно.

На четвёртом месте оказался Шуховский лицей, пятое занял лицей № 9, шестое — гимназия № 22. На восьмом месте — гимназия № 3, на десятом — школа № 49. Все эти учебные заведения находятся в Белгороде.

Седьмое и девятое места досталось школам Старого Оскола — № 40 и № 24.

В рейтинге конкурентоспособности выпускников лидером стал лицей № 9 Белгорода. В этом учреждении наибольшая доля учащихся, успешно поступающих в лучшие вузы России. На втором месте — лицей № 32, на третьем — Шуховский.

Лидер первого рейтинга неожиданно занял четвёртое место. Пятое место у «Центра образования № 1», на шестом месте — гимназия № 12 имени Ф. С. Хихлушки.

Далее следуют: школа № 33, Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» — единственная в списках школа из Дубового, школы № 21 и № 39.

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