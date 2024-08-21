Садись, пять! Топ белгородских школ по масштабу и конкурентоспособности выпускников

Далее следуют: школа № 33, Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» — единственная в списках школа из Дубового, школы № 21 и № 39.

Лидер первого рейтинга неожиданно занял четвёртое место. Пятое место у «Центра образования № 1», на шестом месте — гимназия № 12 имени Ф. С. Хихлушки.

В рейтинге конкурентоспособности выпускников лидером стал лицей № 9 Белгорода. В этом учреждении наибольшая доля учащихся, успешно поступающих в лучшие вузы России. На втором месте — лицей № 32, на третьем — Шуховский.

Седьмое и девятое места досталось школам Старого Оскола — № 40 и № 24.

На четвёртом месте оказался Шуховский лицей, пятое занял лицей № 9, шестое — гимназия № 22. На восьмом месте — гимназия № 3, на десятом — школа № 49. Все эти учебные заведения находятся в Белгороде.

В рейтинге по масштабу первое место занимает Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат . За ним следуют «Центр образования № 1» имени Героя Российской Федерации Антона Копейкина и лицей № 32, занявшие второе и третье места соответственно.

Агентство RAEX представило рейтинги лучших школ Белгородской области на 2024 год. В основе лежат данные о поступлении выпускников в ведущие университеты страны.

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