В полиции рассказали подробности странного происшествия в Белгородской области

Судимый белгородец проник в чужой дом, «отхватил» и написал заявление в полицию

Мужчина обратился в полицию после того, как его и его друга избили. Ранее судимый заявитель вместе со знакомым незаконно пробрались в чужой дом. Соседям это не понравилось, и они обратились за помощью к племяннику владельца дома. Тот приехал не один, сообщили в региональном УМВД.