В полиции рассказали подробности странного происшествия в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Мужчина из Волоконовского района, ранее имевший проблемы с законом, 9 июля обратился в полицию и сообщил, что его и его знакомого избили.
Полицейские начали проверку по этому заявлению. В ходе расследования выяснилось, что этот мужчина со своим знакомым проникли ночью на территорию частного дома, принадлежащего инвалиду. Соседи, знавшие об этом, сообщили о незваных гостях 33-летнему племяннику владельца дома. Тот приехал вместе со своим 31-летним другом, чтобы разобраться и помочь собственнику.
Между ними возник конфликт, в результате которого племянник с товарищем избили заявителя и его друга. По результатам медицинского обследования было установлено, что оба получили лёгкие травмы.
В соответствии с законодательством было принято решение по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью. Заявителю также объяснили, что он может обратиться в мировой суд в частном порядке.
Интересно, что релиз от УМВД появился после того, как Mash опубликовал историю о том, что в Волоконовском районе якобы избили тренера по боксу. Идёт ли речь об одном и том же инциденте, не уточняется, но обстоятельства происшествия по некоторым деталям схожи.