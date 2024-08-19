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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Ранее в Сети появилась информация, что в Волоконовском районе якобы избили тренера по боксу

В полиции рассказали подробности странного происшествия в Белгородской области

19 августа 2024, 11:53
Фото: 1MI
Ранее в Сети появилась информация, что в Волоконовском районе якобы избили тренера по боксу

Судимый белгородец проник в чужой дом, «отхватил» и написал заявление в полицию

Мужчина обратился в полицию после того, как его и его друга избили. Ранее судимый заявитель вместе со знакомым незаконно пробрались в чужой дом. Соседям это не понравилось, и они обратились за помощью к племяннику владельца дома. Тот приехал не один, сообщили в региональном УМВД.

Мужчина из Волоконовского района, ранее имевший проблемы с законом, 9 июля обратился в полицию и сообщил, что его и его знакомого избили.

Полицейские начали проверку по этому заявлению. В ходе расследования выяснилось, что этот мужчина со своим знакомым проникли ночью на территорию частного дома, принадлежащего инвалиду. Соседи, знавшие об этом, сообщили о незваных гостях 33-летнему племяннику владельца дома. Тот приехал вместе со своим 31-летним другом, чтобы разобраться и помочь собственнику.

Между ними возник конфликт, в результате которого племянник с товарищем избили заявителя и его друга. По результатам медицинского обследования было установлено, что оба получили лёгкие травмы.

В соответствии с законодательством было принято решение по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью. Заявителю также объяснили, что он может обратиться в мировой суд в частном порядке.

Интересно, что релиз от УМВД появился после того, как Mash опубликовал историю о том, что в Волоконовском районе якобы избили тренера по боксу. Идёт ли речь об одном и том же инциденте, не уточняется, но обстоятельства происшествия по некоторым деталям схожи.

«Сбоку битой вырубили»: в Белгородской области избили тренера по боксу?
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