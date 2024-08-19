В Федерации бокса РФ прокомментировали историю об избиении тренера под Белгородом

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Федерация бокса России обратила внимание на новость об избиении курского тренера, которая начала распространяться сегодня, 19 августа, в медиа.
По рассказу пострадавшего тренера, который опубликовал Mash, воспитанники пожаловались ему на выпивающих местных жителей Волоконовского района. Тренер решил в одиночку выйти на разговор, но был избит.
В организации пообещали взять ситуацию «на особый контроль» и сообщили, что уже связались с пострадавшим тренером Эдуардом Солошенко и его представителями, а также готовы оказать ему «максимальную поддержку и содействие» со стороны боксёрского сообщества.
В полиции ранее тоже прокомментировали ситуацию. В ходе следствия правоохранители установили, что обстоятельства избиения отличались от рассказа мужчины.