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Федерация бокса прокомментировала ситуацию с избиением курского тренера в Белгородской области.

В Федерации бокса РФ прокомментировали историю об избиении тренера под Белгородом

19 августа 2024, 16:39
Фото: 1MI
Федерация бокса прокомментировала ситуацию с избиением курского тренера в Белгородской области.
Федерация бокса России взяла на «особый контроль» ситуацию с избиением тренера Эдуарда Солошенко в Белгородской области. Представители объединения обещали оказать всяческое содействие правоохранительным органам.

Федерация бокса России обратила внимание на новость об избиении курского тренера, которая начала распространяться сегодня, 19 августа, в медиа.

По рассказу пострадавшего тренера, который опубликовал Mash, воспитанники пожаловались ему на выпивающих местных жителей Волоконовского района. Тренер решил в одиночку выйти на разговор, но был избит.

В организации пообещали взять ситуацию «на особый контроль» и сообщили, что уже связались с пострадавшим тренером Эдуардом Солошенко и его представителями, а также готовы оказать ему «максимальную поддержку и содействие» со стороны боксёрского сообщества.

В полиции ранее тоже прокомментировали ситуацию. В ходе следствия правоохранители установили, что обстоятельства избиения отличались от рассказа мужчины.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Курская область#Тренер#Волоконовский район#Избиение#Белгород#Федерация бокса россии
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