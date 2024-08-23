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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

В Старом Осколе пообещали устранить проблему с отключением воды в течение дня

Ещё немного? Старооскольцам назвали новый срок восстановления водоснабжения

23 августа 2024, 06:37
Фото: 1MI

В Старом Осколе пообещали устранить проблему с отключением воды в течение дня

В Старом Осколе практическим ликвидировали проблему с отключением воды. На сегодняшний день без воды остаются 8 тысяч жителей из изначальных 80 тысяч. О том, когда специалисты окончательно устранят проблему, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Вода

Проблемы с водоснабжением в Старом Осколе пока не устранены: на сегодняшний день без воды остаются 8 тысяч человек. Этот показатель гораздо лучше, чем позавчера, — тогда отключение наблюдалось у 80 тысяч старооскольцев. Тем не менее подать воду всем жителям к обещанному сроку — вчерашнему вечеру — не удалось.

По словам главы региона, в муниципалитете успешно прошли сварочные работы, сейчас специалисты приступили к наполнению системы. В течение дня последние последствия аварии ликвидируют, заверил Вячеслав Гладков.

«Как только резервуары будут заполнены начнется подача воды в дома. Но на это необходимо время. Поэтому все дополнительные меры, включая подвоз воды, работу штабов и дежурных групп в детских садах, сохраняем», — дополнил глава округа Андрей Чесноков.

Напомним, что без холодной воды жители Юго-Западной и Центральной частей Старого Оскола и шести районов находятся с вечера 20 августа. Спустя сутки старооскольцев лишили и горячей воды. Причиной послужили множественные порывы, образовавшиеся из-за сильной изношенности сети водоснабжения и водоотведения.

В попавших под отключение больницах и ПВР сформировали запас воды, а в детских садах организовали работу только дежурных групп.

Из-за аварии на водопроводе без воды остались 80 тысяч старооскольцев. Что нового?
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Вода#Новости Старого Оскола#Отключение воды#Вячеслав Гладков
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