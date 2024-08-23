Ещё немного? Старооскольцам назвали новый срок восстановления водоснабжения

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Проблемы с водоснабжением в Старом Осколе пока не устранены: на сегодняшний день без воды остаются 8 тысяч человек. Этот показатель гораздо лучше, чем позавчера, — тогда отключение наблюдалось у 80 тысяч старооскольцев. Тем не менее подать воду всем жителям к обещанному сроку — вчерашнему вечеру — не удалось.
По словам главы региона, в муниципалитете успешно прошли сварочные работы, сейчас специалисты приступили к наполнению системы. В течение дня последние последствия аварии ликвидируют, заверил Вячеслав Гладков.
«Как только резервуары будут заполнены начнется подача воды в дома. Но на это необходимо время. Поэтому все дополнительные меры, включая подвоз воды, работу штабов и дежурных групп в детских садах, сохраняем», — дополнил глава округа Андрей Чесноков.
Напомним, что без холодной воды жители Юго-Западной и Центральной частей Старого Оскола и шести районов находятся с вечера 20 августа. Спустя сутки старооскольцев лишили и горячей воды. Причиной послужили множественные порывы, образовавшиеся из-за сильной изношенности сети водоснабжения и водоотведения.
В попавших под отключение больницах и ПВР сформировали запас воды, а в детских садах организовали работу только дежурных групп.