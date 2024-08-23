Ещё немного? Старооскольцам назвали новый срок восстановления водоснабжения

Проблемы с водоснабжением в Старом Осколе пока не устранены: на сегодняшний день без воды остаются 8 тысяч человек. Этот показатель гораздо лучше, чем позавчера, — тогда отключение наблюдалось у 80 тысяч старооскольцев. Тем не менее подать воду всем жителям к обещанному сроку — вчерашнему вечеру — не удалось.