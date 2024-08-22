Суд оставил без изменений приговор бывшему главе Белгородского района Попкову

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Курский областной суд не удовлетворил апелляцию бывшего главы Белгородского района Анатолия Попкова, обвинённого во взяточничестве в особо крупном размере.
В марте 2024 года Попкова приговорили к 12 годам колонии строгого режима. В октябре 2019 года чиновника задержали с поличным в служебном кабинете при получении взятки на сумму более 6 миллионов рублей. Всего он «заработал» около 24,3 миллиона рублей. У него также нашли незарегистрированное оружие.
Попков уже пытался обжаловать решение суда в прошлом году, но суд жалобу отклонил.