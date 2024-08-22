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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

Экс-главе администрации Белгородского района не удалось обжаловать приговор

Суд оставил без изменений приговор бывшему главе Белгородского района Попкову

22 августа 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney

Экс-главе администрации Белгородского района не удалось обжаловать приговор

Суд отклонил апелляцию бывшего главы Белгородского района Анатолия Попкова, которого пять лет назад поймали за руку на взяточничестве, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Белгородской области. В марте его приговорили к 12 годам строгого режима. Взятками Попков получил 24,3 миллиона рублей.

Курский областной суд не удовлетворил апелляцию бывшего главы Белгородского района Анатолия Попкова, обвинённого во взяточничестве в особо крупном размере.

В марте 2024 года Попкова приговорили к 12 годам колонии строгого режима. В октябре 2019 года чиновника задержали с поличным в служебном кабинете при получении взятки на сумму более 6 миллионов рублей. Всего он «заработал» около 24,3 миллиона рублей. У него также нашли незарегистрированное оружие.

Попков уже пытался обжаловать решение суда в прошлом году, но суд жалобу отклонил.

Экс-глава Белгородского района Попков не смог обжаловать приговор за взятку
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