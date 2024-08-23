На СВО не попадёт? Тебекину вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии

Вместе с Тебекиным в июне 2023 года задержали другого белгородского предпринимателя — Геннадия Бобрицкого. Его обвиняли по той же статье за мошенничество. Однако в феврале 2024 года Бобрицкого отправили из СИЗО под домашний арест. Также стало известно, что уголовное дело против него по статьям 174.1, часть 4, подпункты а, б (легализация денежных средств в группе в особо крупном размере) и 160, часть 4 (присвоение и растрата группой в особо крупном размере) УК РФ передали в белгородский суд. Спустя время дело вернули в органы, так как были основания для соединения с другим делом.