На СВО не попадёт? Тебекину вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Белгородскому предпринимателю Владимиру Тебекину вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии. Самое суровое наказание по ст. 210.1 УК РФ — до 15 лет тюрьмы.
Как пишет издание, по закону обвиняемый по такой статье не может служить в Вооружённых силах РФ. При этом ранее белгородский Telegram-канал «Сливы с рынка» сообщал, что Тебекин выразил желание отправиться на СВО.
Мещанский районный суд Москвы 21 августа рассмотрел ходатайство о заключении Тебекина под стражу. В СИЗО Тебекин останется до 19 октября.
Предпринимателя, президента благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг» Владимира Тебекина задержали в июне 2023 года. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до 10 лет тюрьмы). Адвокаты Тебекина просили отправить подозреваемого под домашний арест или под запрет определённых действий, однако его всё же оставили в СИЗО.
Вместе с Тебекиным в июне 2023 года задержали другого белгородского предпринимателя — Геннадия Бобрицкого. Его обвиняли по той же статье за мошенничество. Однако в феврале 2024 года Бобрицкого отправили из СИЗО под домашний арест. Также стало известно, что уголовное дело против него по статьям 174.1, часть 4, подпункты а, б (легализация денежных средств в группе в особо крупном размере) и 160, часть 4 (присвоение и растрата группой в особо крупном размере) УК РФ передали в белгородский суд. Спустя время дело вернули в органы, так как были основания для соединения с другим делом.