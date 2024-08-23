bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Против Владимира Тебекина выдвинули новое уголовное дело

На СВО не попадёт? Тебекину вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии

23 августа 2024, 06:35
Фото: 1MI

Против Владимира Тебекина выдвинули новое уголовное дело

По указанной статье максимальная наказание — до 15 лет тюрьмы. Кроме того, как пишет «Коммерсант», обвиняемый по ст. 210.1 УК РФ не сможет уйти на СВО. Ранее появилась информация, что Тебекин выразил такое желание.

Белгородскому предпринимателю Владимиру Тебекину вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии. Самое суровое наказание по ст. 210.1 УК РФ — до 15 лет тюрьмы.

Как пишет издание, по закону обвиняемый по такой статье не может служить в Вооружённых силах РФ. При этом ранее белгородский Telegram-канал «Сливы с рынка» сообщал, что Тебекин выразил желание отправиться на СВО.

Мещанский районный суд Москвы 21 августа рассмотрел ходатайство о заключении Тебекина под стражу. В СИЗО Тебекин останется до 19 октября.

Предпринимателя, президента благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг» Владимира Тебекина задержали в июне 2023 года. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до 10 лет тюрьмы). Адвокаты Тебекина просили отправить подозреваемого под домашний арест или под запрет определённых действий, однако его всё же оставили в СИЗО.

Вместе с Тебекиным в июне 2023 года задержали другого белгородского предпринимателя — Геннадия Бобрицкого. Его обвиняли по той же статье за мошенничество. Однако в феврале 2024 года Бобрицкого отправили из СИЗО под домашний арест. Также стало известно, что уголовное дело против него по статьям 174.1, часть 4, подпункты а, б (легализация денежных средств в группе в особо крупном размере) и 160, часть 4 (присвоение и растрата группой в особо крупном размере) УК РФ передали в белгородский суд. Спустя время дело вернули в органы, так как были основания для соединения с другим делом.

Белгородским бизнесменам Тебекину и Бобрицкому отказали в залоге в 1,7 млрд рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Владимир Тебекин решил заключить контракт и отправиться из СИЗО на СВОБелгородский бизнесмен Владимир Тебекин обжаловал свой арестПредпринимателей Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого заключили под стражу
#Общество#Белгородская область#Уголовное дело#Обвинение#Новости Белгорода#Владимир тебекин#Белгород#Геннадий бобрицкий#СВО
Подпишитесь
ВСУ ударили по комбайну, «Газели» и двум легковушкам в Белгородской области
Сегодня, 06:45
Белгородцы пожаловались на грязные туалеты и тараканов в ростовском лагере
Сегодня, 07:13
Три белгородские школы попали в топ по числу выпускников, поступивших в лучшие вузы
Сегодня, 07:27
Как пройдут линейки в белгородских школах в честь 1 сентября?
Вчера, 16:30
Ещё немного? Старооскольцам назвали новый срок восстановления водоснабжения
Сегодня, 06:37