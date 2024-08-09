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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Переживания за Курск, спорные увольнения, очка в школах: итоги недели в Белгороде

Переживания за Курск, спорные увольнения, очка в школах: итоги недели в Белгороде

9 августа 2024, 15:07
Фото: Изображение Midjourney
На заправках очереди из-за оперативной обстановки в соседней Курской области, разрешение США бить по Белгороду западным оружием, проверка прокуратуры после увольнения 10 директоров школ, открытие учебных учреждений с 1 сентября, последнее слово Полежаева. Что случилось в регионе за неделю?
Сюжет
Граница

Обстановка у соседей накаляется, белгородцы переживают

После новостей из приграничья Курской области в Белгородской области настроение явно не улучшилось.

В Сети появляются фото очередей на заправках, которые якобы были сняты в Ракитянском районе, который граничит с Краснояружским. Глава Ракитянского района сообщил, что ситуация в муниципалитете стабильная, а ориентироваться стоит только на официальную информацию.

«Насколько [ситуация остаётся] стабильной? А то в Курской области тоже была стабильной. Как вы определяете стабильность обстановки?» — задались вопросами люди.
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«По Белгороду, но не дальше»: западные союзники разрешили ВСУ атаковать территории России

Представитель группировки «Харьков» Вооружённых сил Украины Виталий Саранцев рассказал испанской газете Pais, что у страны есть разрешение на атаку российских городов, включая Белгород. Также издание отмечает, что дальше бить запрещено. Киев уже наносил удары по территориям России западным оружием.

В конце мая президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы. Несколько дней спустя в СМИ появились сообщения об обстреле Белгородской области из РСЗО HIMARS.

Представитель ВСУ заявил, что Запад разрешил бить американскими ракетами по Белгороду
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Прокуратура проверила факт увольнения десяти директоров из белгородских школ

Десять директоров уволили в июле 2024 года. В администрации объяснили, что это «плановая кадровая работа» перед новым учебным годом. Якобы людей уволили из-за пенсионного и предпенсионного возраста.

Прокуратура опротестовала 10 приказов о расторжении трудовых договоров и направила представление главе администрации города. В отношении руководителя управления образования было возбуждено административное дело за нарушение трудового законодательства.

Увольнение 10 директоров школ в Белгороде опротестовали, мэру внесли представление
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1 сентября в Белгороде откроются все школы. За выход на очку проголосовало 85% родителей

В школах установили кнопки тревожной сигнализации, укрытия, закупили аптечки. Отменили обязательную форму и разрешили использовать телефоны в экстренных случаях, рассказала вице-мэр по социальной политике и образованию Белгорода Инна Тяпугина.

С детьми регулярно будут проводить инструктажи и тренировки, учителей обучили правилам оказания доврачебной помощи.

В Белгороде с 1 сентября откроются все школы
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Последние слова Полежаева публика не услышала: у подсудимого вновь криз

В Октябрьском районном суде должно было прозвучать последнее слово бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева, которого обвиняют в получении взятки. По данным следствия, Александр Вивтюк, руководитель ООО «СК „Инвестпромэлит“», передал чиновнику две машины. Взамен Полежаев должен был помогать Вивтюку в получении контрактов.

Прокуратура запросила 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, но обратила внимание суда, что Полежаев серьёзно болен.

На последнее слово Полежаев не пришёл. Адвокат сообщил, что с утра у подсудимого был гипертонический криз.

Последнее слово экс-вице-губернатора Полежаева не прозвучало: опять криз
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