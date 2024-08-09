Переживания за Курск, спорные увольнения, очка в школах: итоги недели в Белгороде

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
После новостей из приграничья Курской области в Белгородской области настроение явно не улучшилось.
В Сети появляются фото очередей на заправках, которые якобы были сняты в Ракитянском районе, который граничит с Краснояружским. Глава Ракитянского района сообщил, что ситуация в муниципалитете стабильная, а ориентироваться стоит только на официальную информацию.
«Насколько [ситуация остаётся] стабильной? А то в Курской области тоже была стабильной. Как вы определяете стабильность обстановки?» — задались вопросами люди.
Представитель группировки «Харьков» Вооружённых сил Украины Виталий Саранцев рассказал испанской газете Pais, что у страны есть разрешение на атаку российских городов, включая Белгород. Также издание отмечает, что дальше бить запрещено. Киев уже наносил удары по территориям России западным оружием.
В конце мая президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы. Несколько дней спустя в СМИ появились сообщения об обстреле Белгородской области из РСЗО HIMARS.
Десять директоров уволили в июле 2024 года. В администрации объяснили, что это «плановая кадровая работа» перед новым учебным годом. Якобы людей уволили из-за пенсионного и предпенсионного возраста.
Прокуратура опротестовала 10 приказов о расторжении трудовых договоров и направила представление главе администрации города. В отношении руководителя управления образования было возбуждено административное дело за нарушение трудового законодательства.
В школах установили кнопки тревожной сигнализации, укрытия, закупили аптечки. Отменили обязательную форму и разрешили использовать телефоны в экстренных случаях, рассказала вице-мэр по социальной политике и образованию Белгорода Инна Тяпугина.
С детьми регулярно будут проводить инструктажи и тренировки, учителей обучили правилам оказания доврачебной помощи.
В Октябрьском районном суде должно было прозвучать последнее слово бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева, которого обвиняют в получении взятки. По данным следствия, Александр Вивтюк, руководитель ООО «СК „Инвестпромэлит“», передал чиновнику две машины. Взамен Полежаев должен был помогать Вивтюку в получении контрактов.
Прокуратура запросила 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, но обратила внимание суда, что Полежаев серьёзно болен.
На последнее слово Полежаев не пришёл. Адвокат сообщил, что с утра у подсудимого был гипертонический криз.