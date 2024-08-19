Владимир Тебекин решил заключить контракт и отправиться из СИЗО на СВО

Как стало известно, Владимир Тебекин, находящийся в СИЗО с начала июня прошлого года, направил обращение со своим заявлением о желании подписать контракт к начальнику СИЗО и московского Военного комиссара ещё 21 мая. А 24 мая заявление направили Сергею Лебедеву, заместителю министра внутренних дел РФ. Письмо отправлено от имени генерал-полковника и командующего группировкой войск «Север» Александра Лапина. О решении всё еще неизвестно. В обращении указано следующее: