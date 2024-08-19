Владимир Тебекин решил заключить контракт и отправиться из СИЗО на СВО

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Как стало известно, Владимир Тебекин, находящийся в СИЗО с начала июня прошлого года, направил обращение со своим заявлением о желании подписать контракт к начальнику СИЗО и московского Военного комиссара ещё 21 мая. А 24 мая заявление направили Сергею Лебедеву, заместителю министра внутренних дел РФ. Письмо отправлено от имени генерал-полковника и командующего группировкой войск «Север» Александра Лапина. О решении всё еще неизвестно. В обращении указано следующее:
«На протяжении многих лет [Владимир Тебекин] оказывал финансовую, материально-техническую, информационную и иную помощь различным подразделениям ВС РФ. <…> Имеет награды и благодарности от Минобороны России. <…> За Тебекина М.В., как человека и патриота России, поручились: заместитель Министра обороны РФ Евкуров Ю-Б.Б., Герои Росии Сердюков А.Н., Матовников А.А., Селиверстов В.В., Паньков В.И., а также другие военачальники ВС РФ, лично знакомые с ним», — пишет Лапин.
Владимир Тебекин осуждён по двум статьям — за отмывание денег и в растрате в особо крупном размере.
Тебекин и Геннадий Бобрицкий, в конце февраля переведённый под домашний арест, оба оказались заключены под стражу. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере по ч.4 ст. 159 УК РФ.
Также о своём желании отправиться на СВО прямо в зале суда объявил ранее и экз-зам губернатор Константин Полежаев, обвиняемый в получении взятки.
«Я признаю вину, и понимаю, что заслуживаю наказания, и не боюсь понести за это ответственность. Как и, собственно, не боюсь отдать жизнь за свою страну и своих близких», — сказал он.