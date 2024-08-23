Девять белгородских школ — в топе по поступлению выпускников в лучшие медвузы

На 32-ю строчку попала Школа № 1 с углублённым изучением отдельных предметов имени Княжны Ольги Романовой в Новом Осколе. 28,6% выпускников «бюджетники», 71,4% — «платники» или «целевики», а «олимпиадники» из этого учебного заведения не поступили в топовые университеты.