Девять белгородских школ — в топе по поступлению выпускников в лучшие медвузы

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Рейтинг лучших учебных учреждений общего образования по конкурентоспособности выпускников в сфере «Медицина» подготовило агентство RAEX на основе топ-50 ведущих вузов России. Девять школ Белгородской области попали в топ.
Отметим, что в Белгородской области сейчас работают 30 медицинских классов. В 2023-2024 учебном году в них насчитывалось почти 800 старшеклассников.
26-е место в топе занял Лицей № 9 в Белгороде. 12,5% выпускников школы поступили на бюджет, 68,8% — на платное или на целевое обучение, а 18,8% — по результатам олимпиад.
На 32-ю строчку попала Школа № 1 с углублённым изучением отдельных предметов имени Княжны Ольги Романовой в Новом Осколе. 28,6% выпускников «бюджетники», 71,4% — «платники» или «целевики», а «олимпиадники» из этого учебного заведения не поступили в топовые университеты.
Следующий в списке — Шуховский лицей Белгорода, он на 38-м месте. Выпускники доля «бюджетников», «платников» или «целевиков», а также «олимпиадников» одинаковая — по 33,3%.
Борисовская школа № 2 в рейтинге на 41-м месте. 14,3% учеников поступили на бюджет, 85,7% — на целевое или платное обучение. «Олимпиадников» нет.
44-е место заняла школа № 20 в Белгороде. Тех, кто поступил по результатам олимпиад, тоже нет, «бюджетников» — 37,5%, а «платников» — 62,5%.
С большим отрывом, 81-ю строчку занимает Лицей № 32 в областной столице. 50% учеников поступили на бюджет, 33,3% — «целевики» или «платники», а 16,7% обошли вступительные экзамены, став призёрами олимпиад.
Сразу за Лицеем № 32 — Валуйская школа № 5. 66,7% её выпускников поступили на бюджет в топовые университеты, 33,3% — на платной основе.
На 86-е место попал Центр образования № 15 «Луч», который находится в Белгороде. На бюджетной основе поступили 63,6% учеников, на платной — 36,4%.
Последняя белгородская школа, которая попала в рейтинг, тоже находится в областной столице. На 87-й строчке расположилась Гимназия № 22. 15,8% выпускников поступили на бюджет, а на платной основе учатся 84,2%.
В общий топ-300 лучших школ попали два белгородских лицея. Какие? Читайте в материале Бел.Ру.