Федеральный СК заинтересовался странной историей о тренере в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
История об избиении, которое произошло 9 июля в Белгородской области, вызвала широкий общественный резонанс. О ней писали СМИ и говорили в медиа, а также ею заинтересовались правоохранительные органы.
Напомним, что недавно в интернете появился рассказ спортсмена Эдуарда Солошенко. По его словам, он поехал в Волоконовский район, чтобы разобраться с местными жителями, которые, как он узнал, распивали алкоголь. Ранее на них жаловались его воспитанники. В итоге Эдуард был избит.
Однако ситуация с точки зрения полиции была несколько иной.
После того как тренер по боксу был доставлен в больницу, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Белгородской области Станиславу Захарову возбудить уголовное дело и доложить об обстоятельствах произошедшего. Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Также отреагировали и в Федерации бокса России. Там пообещали поддержать Эдуарда как члена профессионального сообщества.