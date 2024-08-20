Федеральный СК заинтересовался странной историей о тренере в Белгородской области

Напомним, что недавно в интернете появился рассказ спортсмена Эдуарда Солошенко. По его словам, он поехал в Волоконовский район, чтобы разобраться с местными жителями, которые, как он узнал, распивали алкоголь. Ранее на них жаловались его воспитанники. В итоге Эдуард был избит.