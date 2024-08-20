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Федеральный СК заинтересовался странной историей о тренере в Белгородской области

Федеральный СК заинтересовался странной историей о тренере в Белгородской области

20 августа 2024, 06:53
Фото: 1MI
Спортсмен Эдуард Солошенко был избит после того, как попытался разобраться с местными жителями, которые распивали алкоголь. Но это всё с его слов, по сообщению полиции история выглядит иначе. Тем не менее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

История об избиении, которое произошло 9 июля в Белгородской области, вызвала широкий общественный резонанс. О ней писали СМИ и говорили в медиа, а также ею заинтересовались правоохранительные органы.

Напомним, что недавно в интернете появился рассказ спортсмена Эдуарда Солошенко. По его словам, он поехал в Волоконовский район, чтобы разобраться с местными жителями, которые, как он узнал, распивали алкоголь. Ранее на них жаловались его воспитанники. В итоге Эдуард был избит.

После того как тренер по боксу был доставлен в больницу, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Белгородской области Станиславу Захарову возбудить уголовное дело и доложить об обстоятельствах произошедшего. Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Также отреагировали и в Федерации бокса России. Там пообещали поддержать Эдуарда как члена профессионального сообщества.

В Федерации бокса РФ прокомментировали историю об избиении тренера под Белгородом
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Избиение#Белгород#Ск рф
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