Экс-глава Белгородского района Попков не смог обжаловать приговор за взятку

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Экс-глава Белгородского района Анатолий Попков не смог обжаловать приговор за взятку и за незаконное хранение оружия. Кассационный суд отклонил жалобу бывшего начальника районной администрации. Решение нижестоящей инстанции осталось без изменений, пишет издание со ссылкой на картотеку дел.
В конце 2022 года Мосгорсуд ужесточил приговор Анатолию Попкову, вынесенный в Преображенском райсуде Москвы. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн рублей.
Как выяснилось, в 2018–2019 годах чиновник получил от представителя местного застройщика ООО «Лимон» 24,3 млн рублей взамен на разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений в Белгородском районе. Во время следствия у Попкова нашли незарегистрированное оружие. Его задержали и взяли под стражу.
Добавим, что Анатолий Попков руководил Белгородским районом с декабря 2017 года по октябрь 2019 года.