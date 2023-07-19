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Экс-глава Белгородского района Попков не смог обжаловать приговор за взятку

19 июля 2023, 11:33
Фото: 1MI
Анатолий Попков не смог отменить приговор за взятку. Его жалобу отклонил кассационный суд, сообщает «Коммерсант».
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Суд

Экс-глава Белгородского района Анатолий Попков не смог обжаловать приговор за взятку и за незаконное хранение оружия. Кассационный суд отклонил жалобу бывшего начальника районной администрации. Решение нижестоящей инстанции осталось без изменений, пишет издание со ссылкой на картотеку дел.

В конце 2022 года Мосгорсуд ужесточил приговор Анатолию Попкову, вынесенный в Преображенском райсуде Москвы. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн рублей.

Как выяснилось, в 2018–2019 годах чиновник получил от представителя местного застройщика ООО «Лимон» 24,3 млн рублей взамен на разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений в Белгородском районе. Во время следствия у Попкова нашли незарегистрированное оружие. Его задержали и взяли под стражу.

Добавим, что Анатолий Попков руководил Белгородским районом с декабря 2017 года по октябрь 2019 года.

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