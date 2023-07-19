Экс-глава Белгородского района Попков не смог обжаловать приговор за взятку

Как выяснилось, в 2018–2019 годах чиновник получил от представителя местного застройщика ООО «Лимон» 24,3 млн рублей взамен на разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений в Белгородском районе. Во время следствия у Попкова нашли незарегистрированное оружие. Его задержали и взяли под стражу.