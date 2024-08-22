Две школы Белгорода выпустили гуманитариев, которые попали в топовые вузы

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Агентство RAEX подготовило рейтинги лучших российских школ. Списки сформировали по поступлению школьников в престижные университеты России.
В топ лучших учебных заведений по конкурентоспособности выпускников в сфере «Социальные и гуманитарные направления» в 2024 году попали две школы Белгородской области.
Гимназия № 12 Белгорода им. Ф. С. Хихлушки заняла 62-е место с баллом 33,653. Доля выпускников, поступивших на бюджет, — 34,6%, на платное или целевое обучение — 61,5%. Обошли вступительные экзамены за счёт олимпиад 3,8% учеников.
Школа № 39 в Белгороде заняла 79-е место, у неё 31,454 балла. Доля «бюджетников» — 57,1%, «платников» — 28,6%, а «олимпиадников» — 14,3%.
В аналогичные топы по направлениям «Экономика и управление» и «Технические, естественно-научные направления и точные науки» белгородские школы не попали.
Рейтинг лучших школ региона агентство также составляло — читайте в материале Бел.Ру.