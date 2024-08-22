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Студенты

Две школы Белгорода выпустили гуманитариев, которые попали в топовые вузы

22 августа 2024, 14:48
Фото: Изображение Midjourney
Студенты
В число лучших учебных заведений по конкурентоспособности выпускников в сфере «Социальные и гуманитарные направления» попали два учебных учреждения Белгородской области. Какие — читайте в материале Бел.Ру.
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Школы

Агентство RAEX подготовило рейтинги лучших российских школ. Списки сформировали по поступлению школьников в престижные университеты России.

В топ лучших учебных заведений по конкурентоспособности выпускников в сфере «Социальные и гуманитарные направления» в 2024 году попали две школы Белгородской области.

Гимназия № 12 Белгорода им. Ф. С. Хихлушки заняла 62-е место с баллом 33,653. Доля выпускников, поступивших на бюджет, — 34,6%, на платное или целевое обучение — 61,5%. Обошли вступительные экзамены за счёт олимпиад 3,8% учеников.

Школа № 39 в Белгороде заняла 79-е место, у неё 31,454 балла. Доля «бюджетников» — 57,1%, «платников» — 28,6%, а «олимпиадников» — 14,3%.

В аналогичные топы по направлениям «Экономика и управление» и «Технические, естественно-научные направления и точные науки» белгородские школы не попали.

Рейтинг лучших школ региона агентство также составляло — читайте в материале Бел.Ру.

Садись, пять! Топ белгородских школ по масштабу и конкурентоспособности выпускников
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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Образование#Россия#Школы#Новости Белгорода#Университеты#Белгород#Рейтинги#Гуманитарные науки
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