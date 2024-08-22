Выпускники каких школ Белгорода поступили в лучшие вузы? В топ-300 попали два лицея

Агентство составило рейтинг по информации о приёмных кампаниях 2022 и 2023 годов и данных 48 из 51 вуза из топ-50 рейтинга высших учебных заведений по версии RAEX. Учитывались данные без выпускников колледжей и только по головным учебным учреждениям, без филиалов.