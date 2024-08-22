Выпускники каких школ Белгорода поступили в лучшие вузы? В топ-300 попали два лицея

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
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Updated Сегодня, 13:13
Агентство RAEX выпустило рейтинги лучших российских школ, основанные на данных о поступлении учеников в ведущие университеты страны. Один из таких — «Топ-300 школ России по конкурентоспособности выпускников». В него попали два учебных учреждения Белгородской области.
0.322 балла получил Лицей № 9 Белгорода. В топе он занял 212-е место. Процент выпускников, которые поступили на бюджет, — 34,5%, по договору или на целевом обучении — 50%. Доля «олимпиадников» составила 15,5%.
0.313 балла у Лицея № 32. Учебное учреждение заняло 241-ю строчку. «Бюджетников» тут больше — 67,9%. 23,8% выпускников поступили на платное обучение, а призёров олимпиад тут 8,3%.
Первое место в федеральном рейтинге у Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в подмосковном городе Долгопрудный.
Агентство составило рейтинг по информации о приёмных кампаниях 2022 и 2023 годов и данных 48 из 51 вуза из топ-50 рейтинга высших учебных заведений по версии RAEX. Учитывались данные без выпускников колледжей и только по головным учебным учреждениям, без филиалов.
Также RAEX сделал топ белгородских школ. Первое место занял Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат. Подробнее мы писали в этом материале.