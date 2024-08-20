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Вынесен приговор экс-главе администрации Вейделевского района

Бывшему главе района в Белгородской области вынесли приговор

20 августа 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney

Вынесен приговор экс-главе администрации Вейделевского района

Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Бывшего чиновника приговорили к трём годам лишения свободы. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Прокуратура Вейделевского района поддержала государственную обвинительную позицию в уголовном деле, касающемся бывшего главы администрации Вейделевского района Александра Алексеева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое состоит в превышении должностных полномочий в корыстных целях.

С июля по октябрь 2023 года Алексеев, выходя за рамки своих полномочий, отдал преднамеренные указания своим подчинённым на выполнение работ по проектированию озеленения и посадке кустарников и деревьев муниципальных образовательных учреждений района на территории, примыкающей к его личному дому. Эти действия принесли ему материальную выгоду, оцениваемую более чем в 100 тысяч рублей.

Сегодня, 20 августа, Вейделевский районный суд приговорил Александра Алексеева к трём годам лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии общего режима, а также к лишению права занимать должности в органах власти на срок два года.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

Напомним, о том, что Алексеев покидает пост главы администрации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, сославшись на признаки правонарушений, выявленные в его деятельности.

Алексеева назначили временно исполняющим обязанности главы администрации Вейделевского района в декабре 2022 года. В феврале 2023-го он стал полноценным главой района.

Ранее у губернатора возникали вопросы к его предшественнику, Анатолию Тарасенко, который ушёл с должности после выявленных претензий со стороны силовых структур и подозрений в получении крупной взятки.

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