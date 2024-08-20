Бывшему главе района в Белгородской области вынесли приговор

С июля по октябрь 2023 года Алексеев, выходя за рамки своих полномочий, отдал преднамеренные указания своим подчинённым на выполнение работ по проектированию озеленения и посадке кустарников и деревьев муниципальных образовательных учреждений района на территории, примыкающей к его личному дому. Эти действия принесли ему материальную выгоду, оцениваемую более чем в 100 тысяч рублей.