Вступил в силу приговор ещё одной участнице истории с белгородским цемзаводом

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Руководитель белгородского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу» Елена Алёнина помогла бывшему директору цемзавода Эдуарду Андросову передать взятку в размере 500 тысяч рублей. Сумма была предназначена для замруководителя Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора.
Предполагалось, что за взятку цемзавод не привлекут к административной ответственности и снизят сумму штрафных санкций. Однако план осуществить не удалось: о переданной взятке стало известно правоохранительным органам.
В отношении Алёниной возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Её признали виновной и назначили ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года и со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Она также не сможет занимать руководящие должности на протяжении 2,5 года.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, что бывшему гендиректору цемзавода приговор озвучили ещё в июне: ему назначили семь лет условного лишения свободы. Он также должен заплатить штраф в размере 1 млн рублей и на протяжении трёх лет не может занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.