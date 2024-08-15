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Вступил в силу приговор ещё одной участнице истории с белгородским цемзаводом

Вступил в силу приговор ещё одной участнице истории с белгородским цемзаводом

15 августа 2024, 13:55
Фото: Изображение Midjourney
В УФСБ сообщили подробности приговора, вынесенного главе ЦЛАТИ Алёниной, за пособничество директору цемзавода во взяточничестве. Её не только лишили свободы условно и запретили занимать руководящие должности.

Руководитель белгородского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу» Елена Алёнина помогла бывшему директору цемзавода Эдуарду Андросову передать взятку в размере 500 тысяч рублей. Сумма была предназначена для замруководителя Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора.

Предполагалось, что за взятку цемзавод не привлекут к административной ответственности и снизят сумму штрафных санкций. Однако план осуществить не удалось: о переданной взятке стало известно правоохранительным органам.

В отношении Алёниной возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Её признали виновной и назначили ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года и со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Она также не сможет занимать руководящие должности на протяжении 2,5 года.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что бывшему гендиректору цемзавода приговор озвучили ещё в июне: ему назначили семь лет условного лишения свободы. Он также должен заплатить штраф в размере 1 млн рублей и на протяжении трёх лет не может занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

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