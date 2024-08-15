Вступил в силу приговор ещё одной участнице истории с белгородским цемзаводом

В отношении Алёниной возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Её признали виновной и назначили ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года и со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Она также не сможет занимать руководящие должности на протяжении 2,5 года.