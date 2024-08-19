Экс-чиновник в Белгороде по-дружески помог приятелю на торгах и попал под суд

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Бывший начальник отдела управления Росимущества в Курской и Белгородской областях предстал перед судом за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
По данным следствия, в феврале 2022 года подсудимый нарушил процедуру закупки, чтобы помочь своему другу-предпринимателю победить в тендере. Это нанесло ущерб правам и интересам другой организации.
Напомним, в прошлом году стало известно, что бывший заместитель руководителя МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях «слил» сведения о проведении госзакупки коммерческой организации, чтобы та смогла выиграть торги.
Суд согласился с обвинением и лишил подсудимого права занимать определённые должности в органах власти на два года. Приговор ещё не вступил в силу.