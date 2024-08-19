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Бывшему начальнику отдела белгородского Росимущества вынесли приговор

Экс-чиновник в Белгороде по-дружески помог приятелю на торгах и попал под суд

19 августа 2024, 13:52
Фото: 1MI

Бывшему начальнику отдела белгородского Росимущества вынесли приговор

Бывшего заместителя руководителя МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях, который «слил» данные о госзакупке своему другу-предпринимателю, осудили. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бывший начальник отдела управления Росимущества в Курской и Белгородской областях предстал перед судом за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, в феврале 2022 года подсудимый нарушил процедуру закупки, чтобы помочь своему другу-предпринимателю победить в тендере. Это нанесло ущерб правам и интересам другой организации.

Напомним, в прошлом году стало известно, что бывший заместитель руководителя МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях «слил» сведения о проведении госзакупки коммерческой организации, чтобы та смогла выиграть торги.

Суд согласился с обвинением и лишил подсудимого права занимать определённые должности в органах власти на два года. Приговор ещё не вступил в силу.

В белгородском Росимуществе нашли организатора незаконных госзакупок
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