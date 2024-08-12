Взяток не брал — бизнесом занимался: Александр Сергиенко произнёс последнее слово

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Сергиенко рассказал, что с главным свидетелем по делу Владимиром Глазкрицким общался много лет, вместе приобретали объекты недвижимости.
«У нас были очень доверительные и глубоко дружественные отношения. И тут происходит какой-то обрыв отношений и сразу я перехожу на взятки. Это нелогично, неправдоподобно, и такого быть не может». По отношениям с другим свидетелем Денисом Гринякиным, владельцем компании «Тисайд», подсудимый рассказал, что они тоже не носили характер общения чиновника и предпринимателя.
«Не может взяткодатель занимать у взяткополучателя определённую сумму денег и возвращать её. Это подтверждено фактами переписки, когда Гринякин занимает у меня 40 тысяч долларов в который раз. Эти расписки находятся в материалах дела. Как можно не замечать такой факт отношений?»
Сергиенко отметил, что, по версии следствия, во время работы в Белгородском районе он взятки не брал, а почему-то начал брать в Старооскольском округе. Ему предлагали подписать соглашение о сотрудничестве, но он отказался, потому что считает, что не совершал тех преступлений, в которых его обвиняют.
«Я приму любое ваше решение, но мне бы хотелось справедливости. Я отвечу за всё, что я совершил. Если это незаконная предпринимательсткая деятельность — пожалуйста. Но взяток я никогда в жизни не брал», — обратился Сергиенко к суду.
Более подробно об обвинениях в адрес бывшего главы Старооскольского округа можно узнать из сюжета Бел.Ру. Также в нём — репортажи из зала суда с декабря прошлого года.
Приговор по делу Сергиенко вынесут 22 августа.