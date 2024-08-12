Взяток не брал — бизнесом занимался: Александр Сергиенко произнёс последнее слово

Сергиенко отметил, что, по версии следствия, во время работы в Белгородском районе он взятки не брал, а почему-то начал брать в Старооскольском округе. Ему предлагали подписать соглашение о сотрудничестве, но он отказался, потому что считает, что не совершал тех преступлений, в которых его обвиняют.