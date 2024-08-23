Прокуратура заинтересовалась проблемой с водой в Старом Осколе

Старооскольская городская прокуратура проводит проверку в связи с прорывом на затворе магистрального водовода. Из-за этого в Юго-Западной и Центральной частях города, а также в районах Хмелева, Стройучастка, ЖД вокзала, слободы Пушкарской и на улицах Прядченко и Мира было ограничено водоснабжение.