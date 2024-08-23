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Published Сегодня, 08:14

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Восстановить подачу воды планируют до конца дня.

Прокуратура заинтересовалась проблемой с водой в Старом Осколе

23 августа 2024, 08:14
Фото: 1MI
Восстановить подачу воды планируют до конца дня.
Из-за аварии на трубопроводе в Старом Осколе без воды оставались десятки тысяч жителей. Прокуратура города намерена провести проверку.
Сюжет
Вода

Старооскольская городская прокуратура проводит проверку в связи с прорывом на затворе магистрального водовода. Из-за этого в Юго-Западной и Центральной частях города, а также в районах Хмелева, Стройучастка, ЖД вокзала, слободы Пушкарской и на улицах Прядченко и Мира было ограничено водоснабжение.

Проблемы с водой у старооскольцев наблюдаются уже третий день. Из-за аварии на водопроводе с проблемой изначально столкнулись 80 тысяч жителей. На утро 23 августа без воды оставались 8 тыс. человек.

Сначала предполагалось, что проблема будет решена вечером 22 августа. Завершить ремонтные работы в срок не удалось, поэтому теперь говорят, что водоснабжение вернётся в течение дня 23 августа. Сейчас для жителям организовали подвоз питьевой воды.

Ещё немного? Старооскольцам назвали новый срок восстановления водоснабжения
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Вода#Прокуратура#Проверка#Водоснабжение#Новости Старого Оскола#Прорыв трубопровода
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