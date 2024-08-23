Прокуратура заинтересовалась проблемой с водой в Старом Осколе

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Старооскольская городская прокуратура проводит проверку в связи с прорывом на затворе магистрального водовода. Из-за этого в Юго-Западной и Центральной частях города, а также в районах Хмелева, Стройучастка, ЖД вокзала, слободы Пушкарской и на улицах Прядченко и Мира было ограничено водоснабжение.
Проблемы с водой у старооскольцев наблюдаются уже третий день. Из-за аварии на водопроводе с проблемой изначально столкнулись 80 тысяч жителей. На утро 23 августа без воды оставались 8 тыс. человек.
Сначала предполагалось, что проблема будет решена вечером 22 августа. Завершить ремонтные работы в срок не удалось, поэтому теперь говорят, что водоснабжение вернётся в течение дня 23 августа. Сейчас для жителям организовали подвоз питьевой воды.