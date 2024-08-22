bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Белгородские журналисты выяснили подробности истории о «тренере по боксу»

«Тренер по боксу» оказался не жертвой, а нападавшим? Подробности громкой истории

22 августа 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney

Белгородские журналисты выяснили подробности истории о «тренере по боксу»

«Детский тренер по боксу» Эдуард Солошенко оказался никаким не тренером, утверждает один из участников истории. «Фонарь» связался с родственником инвалида, к кому в дом проник Солошенко, и узнал, как обстоит история по другой версии.
Сюжет
Пенсия

Журналисты связались с опекуном инвалида СВО Владимира Ткалина. Именно в дом к Владимиру 9 июля проник «детский тренер по боксу» Эдуард Солошенко с другом Юрием Губиным. Оба забрали у инвалида пенсию, заявил опекун.

Ранее Mash опубликовал историю «детского тренера» Эдуарда Солошенко. Воспитанники якобы пожаловались ему на пьяных местных жителей, он приехал разобраться один, а в итоге был избит. Но это по рассказу самого Эдуарда.

С версией регионального УМВД история «тренера» совсем не билась. Правоохранители сообщили, что ранее судимый Эдуард с товарищем проникли в чужой дом, за что «отхватили» от племянника владельца-инвалида.

Антон, опекун Владимира и его племянник, считает, что Эдуард Солошенко и Юрий Губин, осознав, что ситуация складывается не в их пользу, решили выставить себя жертвами.

Опекун инвалида находился у себя дома, когда сосед его дяди сообщил, что рядом с домом родственника стоят какие-то машины, а неизвестные люди кидают камни по крыше и окнам.

Антон приехал на место и увидел, как малолетние подростки и двое мужчин выходили из дома. Произошла драка.

«Потом они сели в машину и уехали. Далее участковый приехал, заходил с дядькой общаться, всё там зафиксировал: окна выбитые сразу отразил [в протоколе]. Я не отрицал, что участвовал в драке. Тем более это дядька, я его опекун, да и сам дом [куда они проникли] на меня оформлен», — рассказал Антон.

Он также утверждает, что у ветерана забрали деньги. Незваные гости откуда-то узнали, что у Владимира были выплаты, и потребовали отдать их. Но у инвалида первой группы были только пенсионные деньги — около 40-50 тысяч рублей.

Утверждается, что Солошенко и Губин их так и не вернули. По факту кражи семья отдельного заявления не писала.

Никаким тренером, по словам Антона, Солошенко никогда не был, только занимался боксом. Эту информацию подтвердила Федерация бокса Белгородской области.

В то же время ранее Федерация бокса России поддержала Эдуарда Солошенко и заявила, что будет поддерживать «тренера». Публикацию «Фонаря» сообщество, на данный момент не комментировало.

«Сбоку битой вырубили»: в Белгородской области избили тренера по боксу?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Федерации бокса РФ прокомментировали историю об избиении тренера под БелгородомФедеральный СК заинтересовался странной историей о тренере в Белгородской областиВ полиции рассказали подробности странного происшествия в Белгородской области
#Валерия Колесникова#Видео#Общество#Белгородская область#Пенсия#Уголовное дело#Кража#Бокс#Преступление#Инвалид#Тренер#Проникновение#Волоконовка#Белгород
Подпишитесь
Произошёл взрыв: Гладков рассказал о ЧП под Белгородом
Сегодня, 10:26
Будут ли в Белгородской области вводить бесплатный проезд из-за режима ЧС?
Сегодня, 08:01
Суд оставил без изменений приговор бывшему главе Белгородского района Попкову
Сегодня, 10:35
В Белгороде снова громко: несколько взрывов прозвучало в небе
Сегодня, 09:33
Роскошная квартира без хлопот: весенний квартал «Сирень» от застройщика в Белгороде
Вчера, 14:23