«Тренер по боксу» оказался не жертвой, а нападавшим? Подробности громкой истории

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Журналисты связались с опекуном инвалида СВО Владимира Ткалина. Именно в дом к Владимиру 9 июля проник «детский тренер по боксу» Эдуард Солошенко с другом Юрием Губиным. Оба забрали у инвалида пенсию, заявил опекун.
Ранее Mash опубликовал историю «детского тренера» Эдуарда Солошенко. Воспитанники якобы пожаловались ему на пьяных местных жителей, он приехал разобраться один, а в итоге был избит. Но это по рассказу самого Эдуарда.
С версией регионального УМВД история «тренера» совсем не билась. Правоохранители сообщили, что ранее судимый Эдуард с товарищем проникли в чужой дом, за что «отхватили» от племянника владельца-инвалида.
Антон, опекун Владимира и его племянник, считает, что Эдуард Солошенко и Юрий Губин, осознав, что ситуация складывается не в их пользу, решили выставить себя жертвами.
Опекун инвалида находился у себя дома, когда сосед его дяди сообщил, что рядом с домом родственника стоят какие-то машины, а неизвестные люди кидают камни по крыше и окнам.
Антон приехал на место и увидел, как малолетние подростки и двое мужчин выходили из дома. Произошла драка.
«Потом они сели в машину и уехали. Далее участковый приехал, заходил с дядькой общаться, всё там зафиксировал: окна выбитые сразу отразил [в протоколе]. Я не отрицал, что участвовал в драке. Тем более это дядька, я его опекун, да и сам дом [куда они проникли] на меня оформлен», — рассказал Антон.
Он также утверждает, что у ветерана забрали деньги. Незваные гости откуда-то узнали, что у Владимира были выплаты, и потребовали отдать их. Но у инвалида первой группы были только пенсионные деньги — около 40-50 тысяч рублей.
Утверждается, что Солошенко и Губин их так и не вернули. По факту кражи семья отдельного заявления не писала.
Никаким тренером, по словам Антона, Солошенко никогда не был, только занимался боксом. Эту информацию подтвердила Федерация бокса Белгородской области.
В то же время ранее Федерация бокса России поддержала Эдуарда Солошенко и заявила, что будет поддерживать «тренера». Публикацию «Фонаря» сообщество, на данный момент не комментировало.