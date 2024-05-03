Перформанс с гробом, полярное сияние и орден Гладкову: чем запомнится эта неделя?

Уже в январе 2024 года 17-летний и 19-летний члены банды поссорились с незнакомыми мужчинами. Младший ударил телефоном по лицу и туловищу одного из незнакомцев. При этом он «бросался» фразами, которые порождают ненависть и вражду по национальному признаку.