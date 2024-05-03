Перформанс с гробом, полярное сияние и орден Гладкову: чем запомнится эта неделя?

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Белгородская область продолжает находиться под ударом ВСУ. В основном над регионом на этой неделе сбивали беспилотники.
В Белгороде и Белгородском районе несколько раз включали предупреждение о ракетной опасности. К счастью, обошлось без последствий.
В Петровке Белгородского района 30 апреля на территорию сельскохозяйственного предприятия прилетел беспилотник. Повреждён грузовой автомобиль — «Газель». Пострадавших нет, в машине выбиты стёкла и посечён кузов.
2 мая мирный житель пытался разминировать противопехотную в селе Вторая Наумовка Белгородского района. Мужчина скончался от полученных ран. Добавим, что в населённом пункте всё ещё действует режим ЧС.
3 мая в Шебекино дрон-камикадзе взорвался на газозаправочной станции. На рабочем месте в этот момент была одна женщина, она не пострадала. Загорелся резервуар для хранения газа.
Ещё два происшествия 3 мая случились в шебекинской Вознесеновке. FPV-дрон атаковал автобус от одного из предприятий. Пострадал мужчина, у него баротравма и ушиб правой руки.
В результате повторной атаки ранен ещё один человек. В этот раз дрон-камикадзе ударил по припаркованному рядом с коммерческим объектом автомобилю.
Областную столицу готовят к 9 Мая: украшают флаговыми композициями, арками, консолями с орденами и тематическими баннерами. В основном декорации появляются на улицах, где есть большой поток людей.
Однако губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал подготовку города к большому празднику. Его замечания касались акции «Окна Победы»: на момент критики подключились только госструктуры, а не коммерческие объекты, заявил глава региона.
Кроме того, Гладков не оценил оформление автобусов — из-за отсутствия единой концепции.
«У людей должно быть понимание, что праздник есть», — считает губернатор.
Стали известны новые подробности о деяниях скандально известной банды подростков. Напомним, что юные горожане избивали людей и выкладывали соответствующие видео в социальные сети.
По данным СК, первое нападение было совершенно в октябре 2023 года. 18-летний парень ударил двух незнакомых людей по голове. В декабре 17-летний и 18-летний парни поругались и напали на незнакомцев на парковке ТЦ. 24-летний член банды напал на иностранца и обнёс гараж.
Уже в январе 2024 года 17-летний и 19-летний члены банды поссорились с незнакомыми мужчинами. Младший ударил телефоном по лицу и туловищу одного из незнакомцев. При этом он «бросался» фразами, которые порождают ненависть и вражду по национальному признаку.
Сейчас все участники банды остаются в СИЗО. Расследование дел уже завершено.
Приказ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Согласно документу, награда будет выдана Вячеславу Гладкову за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.
Напомним, что позже военкор и автор Telegram-канала «Старше Эдды» рассказал, что губернатор пытался ворваться в обстреливаемую Козинку, чтобы спасти людей.
«Тут в Грайворон заезжает джип, из него выходит Гладков и говорит, что ему надо в Козинку, так как там ещё остались мирные жители, и он их вывезет на своей машине. Губернатор долго не хотел слушать увещевания военных об опасности поездки и согласился подождать (!) до того момента, пока хохол не будет окончательно уничтожен в данной полосе», — пишет автор Telegram-канала.
Девушка легла в гроб рядом с театром для детей и молодёжи в Старом Осколе. Предположительно, актрису не взяли на работу в этот театр и таким образом она хотела выразить свой протест.
28 апреля местные Telegram-каналы опубликовали фото акции с гробом. На месте уже была полиция, но судьба актрисы неизвестна.
Позже новости об акции появились в федеральных СМИ.
1 мая белгородцы и жители соседней Курской области увидели голубую вспышку в ночном небе. Некоторые свидетели явления предположили, что это могло быть падение метеорита или другого космического тела.
Позже эта теория подтвердилась. С 30 апреля по 1 мая в небе можно было увидеть суперболид. Яркость достигла -15m, а длительность полёта составила шесть секунд. Объект вошёл в атмосферу над северо-восточным регионом Украины, поэтому свет от него увидели в соседних регионах.
Уже 3 мая белгородцы снова устремили взгляды в небо — было видно северное сияние и запуск спутников SpaceX Илона Маска.