В результате обстрела белгородского села пострадали три дома и две машины

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
По данным главы области, под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Среди мирных жителей никто не пострадал, но есть разрушения.
Осколки снарядов повредили три частных дома. Там выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
Также повреждены две машины. В настоящий момент село обесточено. Оперативные и аварийные службы на месте, подворовой обход территории продолжается, добавил Вячеслав Гладков.
Напомним, ранее пострадало село Вознесеновка Шебекинского округа. Населённый пункт попал под атаку дронов-камикадзе. Один угодил в хозпостройку, а второй — в коммерческий объект.