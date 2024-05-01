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Published Сегодня, 09:15

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Updated Сегодня, 09:17

В результате обстрела белгородского села пострадали три дома и две машины

В результате обстрела белгородского села пострадали три дома и две машины

1 мая 2024, 09:15
Фото: 1MI
ВСУ атаковали село Старый Хутор в Валуйском округе. О произошедшем сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

По данным главы области, под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Среди мирных жителей никто не пострадал, но есть разрушения.

Осколки снарядов повредили три частных дома. Там выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Также повреждены две машины. В настоящий момент село обесточено. Оперативные и аварийные службы на месте, подворовой обход территории продолжается, добавил Вячеслав Гладков.

Напомним, ранее пострадало село Вознесеновка Шебекинского округа. Населённый пункт попал под атаку дронов-камикадзе. Один угодил в хозпостройку, а второй — в коммерческий объект.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#ВСУ#Дроны-камикадзе#Старый Хутор#Мирные жители#Белгородское село#Шебекинский округ
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