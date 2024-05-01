Разрушения в приграничье: дроны ВСУ угодили в хозпостройку и коммерческий объект

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
1 мая дроны-камикадзе атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа. Один БПЛА попал в кровлю хозпостройки во дворе частного жилого дома. Ещё один дрон влетел в коммерческий объект торговли.
В обоих случаях обошлось без пострадавших, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что на местах работают оперативные службы.
Ранее стало известно, что за прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области. Никто не пострадал, но есть разрушения.