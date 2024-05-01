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Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село в приграничье

Разрушения в приграничье: дроны ВСУ угодили в хозпостройку и коммерческий объект

1 мая 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село в приграничье

О произошедшем сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

1 мая дроны-камикадзе атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа. Один БПЛА попал в кровлю хозпостройки во дворе частного жилого дома. Ещё один дрон влетел в коммерческий объект торговли.

В обоих случаях обошлось без пострадавших, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что на местах работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области. Никто не пострадал, но есть разрушения.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пострадавшие#Торговля#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Хозпостройка#Разрушения#БПЛА#Оперативные службы#Глава региона
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