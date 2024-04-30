Вой сирен, обстрел, падение FPV-дрона: неспокойный выходной выдался у белгородцев

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
В районе 01:20 30 апреля над Белгородом завыла сирена. На телефоны горожан пришли уведомления о ракетной опасности. Отбой объявили спустя полчаса.
Однако, как оказалось, предупреждения о ракетной опасности жители Белгорода и Белгородского района получат ещё дважды. Вой сирен вновь разбудил белгородцев около 07:30. Угроза оправдалась: воздушную цель сбили в Белгородском районе.
В третий раз ракетную опасность объявили примерно в 10:20. Однако взрывов в этот раз не прозвучало.
В течение дня ВСУ усиленно атаковали приграничье. Как минимум два удара принял на себя Белгородский район. В Петровке от атаки беспилотника пострадала «Газель». Происшествие случилось на территории сельхозпредприятия.
В Щетиновке в результате падения FPV-дрона повреждена крыша частного дома. Кроме того, из-за атаки временно остались без света жители одной из улиц. Проблемы с электроэнергией из-за обстрела испытали и жители Старого Хутора в Валуйском горокруге.
Кроме того, под удар попал Муром в Шебекинском горокруге. Повреждены сарай, линии газо- и электроснабжения.
Во всех перечисленных случаях обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Хуже ситуация была у соседей: в Курской области за день от атак ВСУ пострадали три человека, на месте скончалась ещё одна женщина.