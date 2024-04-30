Вой сирен, обстрел, падение FPV-дрона: неспокойный выходной выдался у белгородцев

Последний день апреля в Белгороде начался с объявления ракетной опасности, сирены включали ещё два раза в течение дня. Кроме того, ВСУ атаковали беспилотником «Газель», а из-за обстрелов некоторые жители на время остались без света.

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