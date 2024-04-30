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Обстрел

Вой сирен, обстрел, падение FPV-дрона: неспокойный выходной выдался у белгородцев

30 апреля 2024, 15:31
Фото: 1MI
Обстрел
Последний день апреля в Белгороде начался с объявления ракетной опасности, сирены включали ещё два раза в течение дня. Кроме того, ВСУ атаковали беспилотником «Газель», а из-за обстрелов некоторые жители на время остались без света.

В районе 01:20 30 апреля над Белгородом завыла сирена. На телефоны горожан пришли уведомления о ракетной опасности. Отбой объявили спустя полчаса.

Однако, как оказалось, предупреждения о ракетной опасности жители Белгорода и Белгородского района получат ещё дважды. Вой сирен вновь разбудил белгородцев около 07:30. Угроза оправдалась: воздушную цель сбили в Белгородском районе.

В третий раз ракетную опасность объявили примерно в 10:20. Однако взрывов в этот раз не прозвучало.

В течение дня ВСУ усиленно атаковали приграничье. Как минимум два удара принял на себя Белгородский район. В Петровке от атаки беспилотника пострадала «Газель». Происшествие случилось на территории сельхозпредприятия.

В Щетиновке в результате падения FPV-дрона повреждена крыша частного дома. Кроме того, из-за атаки временно остались без света жители одной из улиц. Проблемы с электроэнергией из-за обстрела испытали и жители Старого Хутора в Валуйском горокруге.

Кроме того, под удар попал Муром в Шебекинском горокруге. Повреждены сарай, линии газо- и электроснабжения.

Во всех перечисленных случаях обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Хуже ситуация была у соседей: в Курской области за день от атак ВСУ пострадали три человека, на месте скончалась ещё одна женщина.

Дома, квартира и машина белгородцев повреждены после воздушной атаки ВСУ
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