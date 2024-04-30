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Published Сегодня, 13:14

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ВСУ обстреляли Старый Хутор в Белгородской области

Жители белгородского села временно остались без света из-за обстрела ВСУ

30 апреля 2024, 13:14
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли Старый Хутор в Белгородской области

Повреждения получила линия электропередачи. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

30 апреля под обстрел ВСУ попал Старый Хутор в Валуйском горокруге. В результате атаки село временно осталось без света, так как повреждена линия электропередачи. К устранению проблемы приступят после согласования с Минобороны РФ.

Пострадавших среди мирных жителей в результате обстрела нет.

Это не первая атака ВСУ на Белгородскую область за сегодняшний день. В Белгородском районе после удара БПЛА повреждена «Газель» на территории сельхозпредприятия. В шебекинском Муроме в результате обстрела задело сарай, линии газо- и электроснабжения. Кроме того, в Белгороде и Белгородском районе сегодня трижды объявляли ракетную опасность.

Село в Белгородской области попало под обстрел, есть разрушения
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