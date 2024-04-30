Жители белгородского села временно остались без света из-за обстрела ВСУ

Это не первая атака ВСУ на Белгородскую область за сегодняшний день. В Белгородском районе после удара БПЛА повреждена «Газель» на территории сельхозпредприятия. В шебекинском Муроме в результате обстрела задело сарай, линии газо- и электроснабжения. Кроме того, в Белгороде и Белгородском районе сегодня трижды объявляли ракетную опасность.