Жители белгородского села временно остались без света из-за обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
30 апреля под обстрел ВСУ попал Старый Хутор в Валуйском горокруге. В результате атаки село временно осталось без света, так как повреждена линия электропередачи. К устранению проблемы приступят после согласования с Минобороны РФ.
Пострадавших среди мирных жителей в результате обстрела нет.
Это не первая атака ВСУ на Белгородскую область за сегодняшний день. В Белгородском районе после удара БПЛА повреждена «Газель» на территории сельхозпредприятия. В шебекинском Муроме в результате обстрела задело сарай, линии газо- и электроснабжения. Кроме того, в Белгороде и Белгородском районе сегодня трижды объявляли ракетную опасность.