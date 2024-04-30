Дома, квартира и машина белгородцев повреждены после воздушной атаки ВСУ

Напомним, что минувшая ночь и утро 30 апреля в Белгороде и Белгородском районе выдались громкими. Около 01:20 и 07:30 объявляли ракетную опасность, работала сирена. Информации о последствиях после первой РО не было. По завершении второй выяснилось, что воздушную цель сбили в Белгородском районе.