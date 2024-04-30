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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Разбитое окно, фото тематическое

Дома, квартира и машина белгородцев повреждены после воздушной атаки ВСУ

30 апреля 2024, 07:13
Фото: 1MI
Разбитое окно, фото тематическое

В сводку обстрелов ВСУ попали четыре района Белгородской области

Под Белгородом отразили воздушную атаку ВСУ, по Грайворонскому горокругу ударили беспилотником, а Краснояружский район и Шебекинский горокруг обстреляли из миномёта и «Града». Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

После воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения выявили в Белгородском районе. Два частных дома пострадали в Таврово, ещё один — в Дубовом. В Разумном повреждён стеклопакет на балконе квартиры. В Новосадовом задело машину.

Грайворонский горокруг 29 апреля ВСУ атаковали беспилотником. С БПЛА сбросили взрывное устройство. Произошло это на окраине Безымено.

Краснояружский район и Шебекинский горокруг противник обстрелял из миномёта и РСЗО «Град». Зафиксировано три и четыре прилёта соответственно. В Краснояружском районе под удар попала окраина Староселья, в Шебекинском горокруге — село Муром.

Напомним, что минувшая ночь и утро 30 апреля в Белгороде и Белгородском районе выдались громкими. Около 01:20 и 07:30 объявляли ракетную опасность, работала сирена. Информации о последствиях после первой РО не было. По завершении второй выяснилось, что воздушную цель сбили в Белгородском районе.

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