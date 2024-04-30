Дома, квартира и машина белгородцев повреждены после воздушной атаки ВСУ

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
После воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения выявили в Белгородском районе. Два частных дома пострадали в Таврово, ещё один — в Дубовом. В Разумном повреждён стеклопакет на балконе квартиры. В Новосадовом задело машину.
Грайворонский горокруг 29 апреля ВСУ атаковали беспилотником. С БПЛА сбросили взрывное устройство. Произошло это на окраине Безымено.
Краснояружский район и Шебекинский горокруг противник обстрелял из миномёта и РСЗО «Град». Зафиксировано три и четыре прилёта соответственно. В Краснояружском районе под удар попала окраина Староселья, в Шебекинском горокруге — село Муром.
Напомним, что минувшая ночь и утро 30 апреля в Белгороде и Белгородском районе выдались громкими. Около 01:20 и 07:30 объявляли ракетную опасность, работала сирена. Информации о последствиях после первой РО не было. По завершении второй выяснилось, что воздушную цель сбили в Белгородском районе.