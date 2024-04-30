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Миномёт

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Апрель
Дома, квартира и машина белгородцев повреждены после воздушной атаки ВСУ
30 апреля, 07:13
Март
ВСУ 72 раза за сутки обстреляли приграничный белгородский хутор
Шесть районов Белгородской области пострадали от обстрелов со стороны Украины 9 марта. Раненых не было, сообщил Вячеслав Гладков.
10 марта, 10:19
Декабрь 2023
Взрывной волной выбило окна в доме белгородцев при новом обстреле
22 декабря 2023, 12:41
ВСУ с беспилотника атаковали коровник в Белгородской области
13 декабря 2023, 07:28
Неустановленное взрывное устройство сбросили ВСУ над Белгородской областью
11 декабря 2023, 08:35
Дроны, артиллерия, миномёты: снаряды ВСУ снова летят на Белгородскую область
От обстрелов пострадали четыре муниципалитета. По данным губернатора, 8 декабря обошлось без пострадавших и разрушений.
9 декабря 2023, 09:08
ВСУ атаковали Белгородскую область из артиллерии и миномёта
4 декабря 2023, 06:40
ВСУ сбросили взрывные устройства с дронов над Белгородской областью
1 декабря 2023, 07:50
Ноябрь 2023
Два взрывных устройства сбросили ВСУ с беспилотника под Белгородом
27 ноября 2023, 08:45
ВСУ снова атаковали предприятие под Шебекино в Белгородской области
Целями для атак стали объекты в Шебекинском и Грайворонском округах, а также в Волоконовском районе, сообщил Вячеслав Гладков.
6 ноября 2023, 09:40
Август 2023
За сутки ВСУ разрушили 49 домов в белгородском посёлке
26 августа Украина била по российскому региону из миномётов, беспилотников и «Градов». Под огнём оказались семь муниципалитетов, но больше других досталось Валуйскому горокругу.
27 августа 2023, 12:35
Два дома, грузовик и объект связи в Белгородской области пострадали от обстрелов
18 августа 2023, 07:49
Июль 2023
Стрельба и сброшенные с БПЛА гранаты: в белгородском приграничье вновь неспокойно
18 июля 2023, 08:08
Белгородское приграничье за сутки обстреляли 23 раза
Целями стали населённые пункты в трёх муниципалитетах, сообщил Вячеслав Гладков.
1 июля 2023, 07:19
Июнь 2023
За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более 70 раз
При этом пострадавших и разрушений нет. Информацией о нанесённых ВСУ ударах по Белгородской области за 23 июня поделился губернатор Вячеслав Гладков.
24 июня 2023, 08:15
По двум сёлам в Белгородском районе выпустили 25 миномётных снарядов
Информацией о нанесённых ВСУ ударах по Белгородской области за 9 июня поделился глава региона Вячеслав Гладков. Всего под огнём оказались пять муниципалитетов.
10 июня 2023, 07:48
Май 2023
Миномётные снаряды и беспилотники: сколько раз ВСУ обстреляли Белгородскую область
Информацией о нанесённых ВСУ ударах по региону за 26 мая поделился глава области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Под обстрелами были сёла и города области.
27 мая 2023, 10:24

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