Утро в Белгороде началось громко: выла сирена, в небе остались следы

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
В Белгороде утро 30 апреля выдалось громким. Горожан разбудила сирена. В городе и Белгородском районе объявили ракетную опасность.
В небе остались следы, характерные для работы ПВО.
Информации о последствиях пока нет.
Напомним, что сирена в Белгороде и Белгородском районе выла также минувшей ночью. Ракетную опасность объявляли и в Шебекинском горокруге. Судя по всему, тогда угроза не оправдалась, так как о разрушениях и пострадавших не сообщалось.