Утро в Белгороде началось громко: выла сирена, в небе остались следы

Напомним, что сирена в Белгороде и Белгородском районе выла также минувшей ночью. Ракетную опасность объявляли и в Шебекинском горокруге. Судя по всему, тогда угроза не оправдалась, так как о разрушениях и пострадавших не сообщалось.