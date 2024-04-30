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Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Следы на небе

Утро в Белгороде началось громко: выла сирена, в небе остались следы

30 апреля 2024, 04:37
Фото: Bel.ru
Следы на небе

В Белгороде объявили ракетную опасность

Громко в городе было в районе 7:30. Информации о последствиях пока нет.
Сюжет
Пво

В Белгороде утро 30 апреля выдалось громким. Горожан разбудила сирена. В городе и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

В небе остались следы, характерные для работы ПВО.

Информации о последствиях пока нет.

Напомним, что сирена в Белгороде и Белгородском районе выла также минувшей ночью. Ракетную опасность объявляли и в Шебекинском горокруге. Судя по всему, тогда угроза не оправдалась, так как о разрушениях и пострадавших не сообщалось.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Атака ВСУ#Следы в небе#Ракетная опасность
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