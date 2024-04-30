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Posted Сегодня, 22:30

Published Сегодня, 22:30

Modified Сегодня, 22:33

Updated Сегодня, 22:33

Ракетную опасность объявили в Белгороде

Спокойных выходных не получилось: над Белгородом ночью заревела сирена

29 апреля 2024, 22:30
Фото: 1MI

Ракетную опасность объявили в Белгороде

Предупреждение о возможной опасности объявили также для жителей Белгородского района. Подтвердилась ли угроза, информации пока нет.

Ночью 30 апреля белгородцев разбудила сирена. В столице региона и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Взрывов над городом не прозвучало.

Когда сирена в Белгороде стихла, ракетную опасность объявили в Шебекинском горокруге.

Оправдалась ли угроза, официальной информации пока нет. Неизвестно также о последствиях.

В последний раз до сегодняшней ночи ракетную опасность объявляли 26 апреля.

Напомним, что днём ранее ВСУ атаковали пять районов Белгородской области. Под ударом оказались инфраструктурный объект и сельхозпредприятие.

Инфраструктурный объект и с/х предприятие пострадали при обстрелах Белгородчины
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Сирена#СВО#Ракетная опасность
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