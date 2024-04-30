Спокойных выходных не получилось: над Белгородом ночью заревела сирена

Posted Сегодня, 22:30
Published Сегодня, 22:30
Modified Сегодня, 22:33
Updated Сегодня, 22:33
Ночью 30 апреля белгородцев разбудила сирена. В столице региона и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Взрывов над городом не прозвучало.
Когда сирена в Белгороде стихла, ракетную опасность объявили в Шебекинском горокруге.
Оправдалась ли угроза, официальной информации пока нет. Неизвестно также о последствиях.
В последний раз до сегодняшней ночи ракетную опасность объявляли 26 апреля.
Напомним, что днём ранее ВСУ атаковали пять районов Белгородской области. Под ударом оказались инфраструктурный объект и сельхозпредприятие.