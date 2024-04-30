Гладков ответил, с чем связана утренняя тревога в Белгороде и Белгородском районе

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Утром 30 апреля в Белгородском районе сработала система ПВО. Сбита воздушная цель на подлёте к столице региона.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей и без разрушений. Информация о последствиях уточняется.
Громко в Белгороде и Белгородском районе было около 07:30. Сработала сирена, в небе остались следы, характерные для работы ПВО.
Была объявлена ракетная опасность. В настоящий момент её отменили.
Напомним, что сирена сработала и минувшей ночью. Судя по всему, угроза тогда не подтвердилась.