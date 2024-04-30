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ПВО сбила воздушную цель в Белгородском районе

Гладков ответил, с чем связана утренняя тревога в Белгороде и Белгородском районе

30 апреля 2024, 05:11
Фото: 1MI

ПВО сбила воздушную цель в Белгородском районе

Сбита воздушная цель на подлёте к столице региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Из чего именно ВСУ били по региону в этот раз, не уточняется.
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Пво

Утром 30 апреля в Белгородском районе сработала система ПВО. Сбита воздушная цель на подлёте к столице региона.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей и без разрушений. Информация о последствиях уточняется.

Громко в Белгороде и Белгородском районе было около 07:30. Сработала сирена, в небе остались следы, характерные для работы ПВО.

Была объявлена ракетная опасность. В настоящий момент её отменили.

Напомним, что сирена сработала и минувшей ночью. Судя по всему, угроза тогда не подтвердилась.

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