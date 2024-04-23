Шойгу: белгородские власти вносят значительный вклад в развитие системы ПВО

Также министр обороны рассказал, что всего с начала СВО российские военные уничтожили 22 тысячи украинских беспилотников и шесть тысяч реактивных снарядов, из них 3549 «Хаймарсов» и 361 «Вампир». Также было уничтожено около двух тысяч воздушных целей, среди которых 592 самолёта, 270 вертолётов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 369 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров.