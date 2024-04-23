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Шойгу: белгородские власти вносят значительный вклад в развитие системы ПВО

Шойгу: белгородские власти вносят значительный вклад в развитие системы ПВО

23 апреля 2024, 12:14
Фото: Изображение Midjourney
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, при поддержке властей пяти субъектов РФ формируются подразделения по борьбе с беспилотниками, оснащаются позиции для зенитных ракетных и радиотехнических войск.
Сюжет
СВО

23 апреля состоялось заседание коллегии Минобороны РФ, на котором обсуждались состояние и перспективы развития войск противовоздушной и противоракетной обороны.

Значительный вклад в повышение эффективности системы противовоздушной обороны объектов вносят региональные власти Москвы, Московской, Ленинградской и Белгородской областей, Краснодарского края.
Сергей Шойгу, министр обороны

При поддержке властей этих регионов формируются подразделения по борьбе с беспилотниками, оснащаются позиции для зенитных ракетных и радиотехнических войск.

Также министр обороны рассказал, что всего с начала СВО российские военные уничтожили 22 тысячи украинских беспилотников и шесть тысяч реактивных снарядов, из них 3549 «Хаймарсов» и 361 «Вампир». Также было уничтожено около двух тысяч воздушных целей, среди которых 592 самолёта, 270 вертолётов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 369 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Белгород#Минобороны#СВО#Сергей Шойгу#Система ПВО
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