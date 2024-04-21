Вечером над Белгородской областью было громко. В чём причина?

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Вчера, 20 апреля, система ПВО сбила над территорией Белгородской области один украинский беспилотник. Цель уничтожили вечером — около 21:50.
В Министерстве обороны России не уточнили, над какими именно муниципальными образованиями сбиты БПЛА. Также ничего не известно о каких-либо последствиях на земле.
Напомним, что за вчерашний день над регионом сбили минимум пять беспилотных летательных аппаратов. Так, сообщение о первой уничтоженной цели появилось около часа дня, примерно через полтора часа стало известно о ещё трёх сбитых БПЛА, в четыре часа дня — об одном.