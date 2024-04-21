Вечером над Белгородской областью было громко. В чём причина?

Напомним, что за вчерашний день над регионом сбили минимум пять беспилотных летательных аппаратов. Так, сообщение о первой уничтоженной цели появилось около часа дня, примерно через полтора часа стало известно о ещё трёх сбитых БПЛА, в четыре часа дня — об одном.