Можно ли белгородцам самостоятельно сбивать беспилотники из охотничьего ружья?

Белгородцам рассказали, могут ли они самостоятельно сбивать БПЛА из ружья

Соответствующий вопрос задал местный житель, который хотел бы встать на защиту «здоровья и имущества» в случае, если рядом с домом заметит украинский беспилотник. Ответ на интересующий белгородца вопрос дал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время большой прямой линии.