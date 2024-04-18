Можно ли белгородцам самостоятельно сбивать беспилотники из охотничьего ружья?

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Житель Белгородской области спросил у губернатора Вячеслава Гладкова, можно ли гражданским, у которых есть охотничье ружьё, сбивать им замеченные над территорией региона украинские беспилотники. «Для защиты здоровья и имущества», — дополнил свой вопрос белгородец.
Главу региона такое обращение удивило.
Давайте представим: Вы живёте в многоквартирном доме в Белгороде, у Вас есть ружьё и я скажу «можно». Тогда Вы выстреливаете в беспилотник, он падает и взрывается на детской площадке. Такое даже страшно представить. Ответ: конечно, нет, нельзя. Есть Минобороны, Росгвардия и другие силовые структуры, которые отвечают за безопасность. Они предпринимают все необходимые меры.
Вячеслав Гладков