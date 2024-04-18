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Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

Белгородцам рассказали, могут ли они самостоятельно сбивать БПЛА из ружья

Можно ли белгородцам самостоятельно сбивать беспилотники из охотничьего ружья?

18 апреля 2024, 16:40
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцам рассказали, могут ли они самостоятельно сбивать БПЛА из ружья

Соответствующий вопрос задал местный житель, который хотел бы встать на защиту «здоровья и имущества» в случае, если рядом с домом заметит украинский беспилотник. Ответ на интересующий белгородца вопрос дал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время большой прямой линии.

Житель Белгородской области спросил у губернатора Вячеслава Гладкова, можно ли гражданским, у которых есть охотничье ружьё, сбивать им замеченные над территорией региона украинские беспилотники. «Для защиты здоровья и имущества», — дополнил свой вопрос белгородец.

Главу региона такое обращение удивило.

Давайте представим: Вы живёте в многоквартирном доме в Белгороде, у Вас есть ружьё и я скажу «можно». Тогда Вы выстреливаете в беспилотник, он падает и взрывается на детской площадке. Такое даже страшно представить. Ответ: конечно, нет, нельзя. Есть Минобороны, Росгвардия и другие силовые структуры, которые отвечают за безопасность. Они предпринимают все необходимые меры.
Вячеслав Гладков
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Охотничье ружьё#БПЛА
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