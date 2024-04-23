Гладков объяснил причину крупного пожара в Белгородской области

Это не первая атака ВСУ на Белгородскую область за сегодняшний день. Ранее в Шебекино упал и взорвался дрон-камикадзе. Пострадали три человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести. В результате первой и второй вечерней атаки в Шебекино повреждены восемь автомобилей, одна машина загорелась.