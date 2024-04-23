Гладков объяснил причину крупного пожара в Белгородской области

Posted Сегодня, 20:45
Published Сегодня, 20:45
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Updated Сегодня, 20:47
Вечером 23 апреля в Белгородской области сработала система ПВО. Беспилотник сбит в Чернянском районе.
Есть разрушения. В селе Волоконовка пострадал частный дом. В нём выбиты окна, повреждена кровля.
Кроме того, вспыхнула сухая трава на площади 800 кв. м. Очаг возгорания ликвидирован.
Информация о последствиях происшествия уточняется.
Это не первая атака ВСУ на Белгородскую область за сегодняшний день. Ранее в Шебекино упал и взорвался дрон-камикадзе. Пострадали три человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести. В результате первой и второй вечерней атаки в Шебекино повреждены восемь автомобилей, одна машина загорелась.