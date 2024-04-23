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Published Сегодня, 20:45

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Updated Сегодня, 20:47

Пожар, фото тематическое

Гладков объяснил причину крупного пожара в Белгородской области

23 апреля 2024, 20:45
Фото: 1MI
Пожар, фото тематическое

ПВО сбила беспилотник в Чернянском районе Белгородской области

Есть разрушения в частном доме. Помимо этого, вспыхнула сухая трава. Очаг возгорания уже ликвидирован, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Информация о последствиях уточняется.
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Пво

Вечером 23 апреля в Белгородской области сработала система ПВО. Беспилотник сбит в Чернянском районе.

Есть разрушения. В селе Волоконовка пострадал частный дом. В нём выбиты окна, повреждена кровля.

Кроме того, вспыхнула сухая трава на площади 800 кв. м. Очаг возгорания ликвидирован.

Информация о последствиях происшествия уточняется.

Это не первая атака ВСУ на Белгородскую область за сегодняшний день. Ранее в Шебекино упал и взорвался дрон-камикадзе. Пострадали три человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести. В результате первой и второй вечерней атаки в Шебекино повреждены восемь автомобилей, одна машина загорелась.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Чернянский район#Пво#Волоконовка#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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