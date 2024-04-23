«Их тестировали американцы». Полковник объяснил, какими воздушными шарами атакуют ВСУ

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Последний раз ВСУ запустили беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой в сторону Белгородской области 19 апреля. Цель в небе над регионом поразили, о последствиях на земле не сообщалось. Ранее украинские военные подобный тип вооружения не использовали: полковник запаса Геннадий Алёхин рассказал Бел.Ру принцип его работы.
«Чем опасны подобные шары? Во-первых, с них может вестись разведка наших радиолокационных станций. Во-вторых, с этих шаров могут сбрасывать какие-то взрывные устройства. Допустим, мины. В-третьих, для средств ПВО и РЭБ большой опасности они не представляют», — объяснил военный журналист.
Тем не менее, считает полковник, считаться с подобными шарами всё же стоит.
«Кстати, подобные вот эти шары, малоразмерки, зонды, тестировали американцы. Ещё во время учений недавних на территории одной из прибалтийских республик. По-моему, в Литве или в Латвии. Сейчас испытывают уже у нас. Это, скажем, разновидность беспилотных летательных аппаратов», — рассказал Алёхин.
Что касается беспилотников, то ВСУ продолжают их регулярно запускать по Белгородской области.
«Такой, знаете, рой беспилотников. На низкой высоте: одни уходят в сторону районов региона, Старый Оскол, Губкин. Некоторые уходят на территорию Воронежской и Липецкой областей. На нашем направлении они их запускают перед последующей атакой. Например, из РСЗО», — поделился информация полковник запаса.
Напомним, что ранее Алёхин рассказал, как регион можно защитить от атак БПЛА.