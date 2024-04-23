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Воздушный шар, архивное фото

«Их тестировали американцы». Полковник объяснил, какими воздушными шарами атакуют ВСУ

23 апреля 2024, 09:32
Фото: 1MI
Воздушный шар, архивное фото

Полковник Алёхин рассказал, какие воздушные шары используют для атак на Белгород

ВСУ стали атаковать Белгородскую область новым оружием — воздушными шарами. Полковник запаса Геннадий Алёхин объяснил Бел.Ру принцип их работы.

Последний раз ВСУ запустили беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой в сторону Белгородской области 19 апреля. Цель в небе над регионом поразили, о последствиях на земле не сообщалось. Ранее украинские военные подобный тип вооружения не использовали: полковник запаса Геннадий Алёхин рассказал Бел.Ру принцип его работы.

«Чем опасны подобные шары? Во-первых, с них может вестись разведка наших радиолокационных станций. Во-вторых, с этих шаров могут сбрасывать какие-то взрывные устройства. Допустим, мины. В-третьих, для средств ПВО и РЭБ большой опасности они не представляют», — объяснил военный журналист.

Тем не менее, считает полковник, считаться с подобными шарами всё же стоит.

«Кстати, подобные вот эти шары, малоразмерки, зонды, тестировали американцы. Ещё во время учений недавних на территории одной из прибалтийских республик. По-моему, в Литве или в Латвии. Сейчас испытывают уже у нас. Это, скажем, разновидность беспилотных летательных аппаратов», — рассказал Алёхин.

Что касается беспилотников, то ВСУ продолжают их регулярно запускать по Белгородской области.

«Такой, знаете, рой беспилотников. На низкой высоте: одни уходят в сторону районов региона, Старый Оскол, Губкин. Некоторые уходят на территорию Воронежской и Липецкой областей. На нашем направлении они их запускают перед последующей атакой. Например, из РСЗО», — поделился информация полковник запаса.

Напомним, что ранее Алёхин рассказал, как регион можно защитить от атак БПЛА.

Полковник запаса рассказал, как Белгород могут защитить от беспилотников
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