«Их тестировали американцы». Полковник объяснил, какими воздушными шарами атакуют ВСУ

Последний раз ВСУ запустили беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой в сторону Белгородской области 19 апреля. Цель в небе над регионом поразили, о последствиях на земле не сообщалось. Ранее украинские военные подобный тип вооружения не использовали: полковник запаса Геннадий Алёхин рассказал Бел.Ру принцип его работы.