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Разбитое стекло в автомобиле, фото тематическое

ВСУ атаковали беспилотником сельхозпредприятие под Белгородом

30 апреля 2024, 07:59
Фото: 1MI
Разбитое стекло в автомобиле, фото тематическое
Удар приняла на себя «Газель», автомобиль повреждён. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Утром 30 апреля ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Петровке в Белгородском районе. Повреждена «Газель». В ней выбиты стёкла, посечён кузов.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что в Белгороде и Белгородском районе 30 апреля уже трижды объявляли ракетную опасность. Об угрозе предупреждали минувшей ночью и утром. Известно, что во время второй ракетной опасности ПВО сбила воздушную цель в Белгородском районе.

Днём ранее, 29 апреля, разрушения в результате атаки ВСУ выявили в нескольких частных домах, квартире и автомобиле белгородцев.

Дома, квартира и машина белгородцев повреждены после воздушной атаки ВСУ
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Газель#Беспилотник#Белгород#Вячеслав Гладков#Сельхозпредприятие#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Петровка
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