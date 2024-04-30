ВСУ атаковали беспилотником сельхозпредприятие под Белгородом

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Утром 30 апреля ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Петровке в Белгородском районе. Повреждена «Газель». В ней выбиты стёкла, посечён кузов.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что в Белгороде и Белгородском районе 30 апреля уже трижды объявляли ракетную опасность. Об угрозе предупреждали минувшей ночью и утром. Известно, что во время второй ракетной опасности ПВО сбила воздушную цель в Белгородском районе.
Днём ранее, 29 апреля, разрушения в результате атаки ВСУ выявили в нескольких частных домах, квартире и автомобиле белгородцев.