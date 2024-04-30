ВСУ атаковали беспилотником сельхозпредприятие под Белгородом

Напомним, что в Белгороде и Белгородском районе 30 апреля уже трижды объявляли ракетную опасность. Об угрозе предупреждали минувшей ночью и утром. Известно, что во время второй ракетной опасности ПВО сбила воздушную цель в Белгородском районе.