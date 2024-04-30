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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Обстрел

Село в Белгородской области попало под обстрел, есть разрушения

30 апреля 2024, 09:45
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ обстреляли Муром в Белгородской области

Повреждены сарай, линии газо- и электроснабжения. Аварийные службы работают на месте происшествия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 30 апреля обстреляли Муром в Шебекинском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.

Повреждены сарай на территории частного жилого дома, линии газо- и электроснабжения. На месте происшествия работают аварийные службы.

Напомним, что сегодня в Петровке в Белгородском районе беспилотник атаковал «Газель» на территории сельхозпредприятия. Повреждения получил только транспорт.

Кроме того, в Белгороде и Белгородском районе за сегодняшний день трижды объявляли ракетную опасность.

Дома, квартира и машина белгородцев повреждены после воздушной атаки ВСУ
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Муром#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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