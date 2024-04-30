Село в Белгородской области попало под обстрел, есть разрушения

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
ВСУ 30 апреля обстреляли Муром в Шебекинском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
Повреждены сарай на территории частного жилого дома, линии газо- и электроснабжения. На месте происшествия работают аварийные службы.
Напомним, что сегодня в Петровке в Белгородском районе беспилотник атаковал «Газель» на территории сельхозпредприятия. Повреждения получил только транспорт.
Кроме того, в Белгороде и Белгородском районе за сегодняшний день трижды объявляли ракетную опасность.