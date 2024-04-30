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Published Сегодня, 07:34

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Updated Сегодня, 07:37

Сирена

Третий раз за день в Белгороде прозвучала угроза ракетной опасности

30 апреля 2024, 07:34
Фото: Изображение Midjourney
Сирена
Выла сирена, но взрывов не было. Информации о последствиях нет. До объявления ракетной опасности в регионе тоже было громко, однако тогда это объяснили работой ВС РФ.

В Белгороде и Белгородском районе вновь объявили ракетную опасность. Это уже третий раз за текущий день. Впервые предупреждение 30 апреля прозвучало в районе 01:20, во второй раз — около 07:30, в третий — примерно в 10:20.

Подтвердилась ли угроза в этот раз, неизвестно. Однако взрывов над городом не прозвучало. Отбой ракетной опасности МЧС объявило в 10:29.

Стоит отметить, что до третьей ракетной опасности в регионе тоже было громко. Однако тогда это объяснили работой ВС РФ. Как сообщает ТАСС, взрывы прогремели в Харькове.

Напомним, что по завершении второй ракетной опасности выяснилось, что на подлёте к Белгороду сбили воздушную цель. Однако из чего ВСУ атаковали регион, неизвестно.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Сирена#СВО#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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