Третий раз за день в Белгороде прозвучала угроза ракетной опасности

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В Белгороде и Белгородском районе вновь объявили ракетную опасность. Это уже третий раз за текущий день. Впервые предупреждение 30 апреля прозвучало в районе 01:20, во второй раз — около 07:30, в третий — примерно в 10:20.
Подтвердилась ли угроза в этот раз, неизвестно. Однако взрывов над городом не прозвучало. Отбой ракетной опасности МЧС объявило в 10:29.
Стоит отметить, что до третьей ракетной опасности в регионе тоже было громко. Однако тогда это объяснили работой ВС РФ. Как сообщает ТАСС, взрывы прогремели в Харькове.
Напомним, что по завершении второй ракетной опасности выяснилось, что на подлёте к Белгороду сбили воздушную цель. Однако из чего ВСУ атаковали регион, неизвестно.